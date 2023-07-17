iPhone電池舊換新990元又來了！「這6款」小資果粉快預約

iPhone電池舊換新優惠又來啦！神腦限時推出iPhone原廠電池舊換新活動，指定6款系列機種最低只要990元起，再享配件購物金200元，活動採線上預約，名額有限，可選擇至全台8間神腦Apple授權維修中心維修，北部民眾還可以選擇可到7月全新開幕的「神腦台北光華Apple授權維修中心」，鄰近捷運忠孝新生站走路3分鐘即可到達，今年9月還沒打算換機的民眾，可以把握機會延長手機使用壽命。

不管是不是在神腦購入的iPhone，都可以參加此次「iPhone電池舊換新」優惠活動，包括iPhone 6s、7、8系列優惠換修價990元（原價2,290元）、iPhone 11、12、13系列優惠換修價1,990元（原價2,990元），採線上限量預約，換完為止，完成更換電池後，現場選購AirPods或多元配件等，可再直接折抵200元，另外還有MacBook全系列維修享8.5折。