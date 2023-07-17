iPhone電池舊換新990元又來了！「這6款」小資果粉快預約
iPhone電池舊換新優惠又來啦！神腦限時推出iPhone原廠電池舊換新活動，指定6款系列機種最低只要990元起，再享配件購物金200元，活動採線上預約，名額有限，可選擇至全台8間神腦Apple授權維修中心維修，北部民眾還可以選擇可到7月全新開幕的「神腦台北光華Apple授權維修中心」，鄰近捷運忠孝新生站走路3分鐘即可到達，今年9月還沒打算換機的民眾，可以把握機會延長手機使用壽命。
不管是不是在神腦購入的iPhone，都可以參加此次「iPhone電池舊換新」優惠活動，包括iPhone 6s、7、8系列優惠換修價990元（原價2,290元）、iPhone 11、12、13系列優惠換修價1,990元（原價2,990元），採線上限量預約，換完為止，完成更換電池後，現場選購AirPods或多元配件等，可再直接折抵200元，另外還有MacBook全系列維修享8.5折。
父親節將至，7月18號起神腦更推出老爸專區，針對多款新機祭出優惠組合，獨家贈價值千元的刮鬍刀，全通路消費指定商品，就抽價值萬元「世界品質評鑑大賞金獎」的sakuyo比菲德氏菌+乳寡醣8盒。神腦全通路消費刷中信ALL ME卡，不限金額筆筆享8%回饋（每戶限量500點）；刷中信卡滿額最高送Hami Point 500點；悠遊付最高享6%回饋金，或是「銀角零卡」的無卡分期服務，加入zingala LINE好友送130元中租Coin，新會員首次於神腦購物單筆滿額送1,500元回饋金。
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