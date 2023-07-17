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飛越澳洲尋找夢中的橄欖園 揭開希爾斯頓的綠色奇蹟

聯合報／ 記者許晉榮／澳洲格林菲斯報導
希爾斯頓橄欖莊園種植大量的橄欖樹。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園種植大量的橄欖樹。記者許晉榮／攝影

為了尋找夢中的橄欖園，納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳（Michael Wu）幾乎飛遍全澳洲，終於覓得足以和地中海盛產國一較高下的「綠色奇蹟」，這次我們有幸隨著他一起踏上澳洲陸地，見識他一步一腳印築起壯大的「橄欖油夢工廠」。

從雪梨搭機約2小時來到格林菲斯（Griffith），再轉乘小巴來到希爾斯頓橄欖園（Hunter’s Dream Olive Farm in Hillston），這個人口不到2千人的小鎮，卻擁有澳洲新南威爾斯州最大的特級橄欖油生產商。

吳鎧圳（左）與來自義大利的莊園總經理Ｍauro Ruffolo正驗收剛採下來的橄欖。記者許晉榮／攝影
吳鎧圳（左）與來自義大利的莊園總經理Ｍauro Ruffolo正驗收剛採下來的橄欖。記者許晉榮／攝影

納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳（Michael Wu）頗為滿意說：「當初為了找適合的橄欖園，我幾乎飛越澳洲各地，最後才選中了這座希爾斯頓橄欖園，因為它還有現成的榨油廠。」

吳鎧圳遙指著這片總面積約712公頃（相當於25個大安森林公園）、種植超過19萬棵包括科拉蒂（Coratina）、潘多利諾（Pendolino）、萊欽（Leccino）及佛奧（Frantoio）等品種的橄欖莊園，因適逢採收季節，我們看著莊園工人正駕駛採收機進入橄欖園，因擔心傷害樹上棲息的生物，於是每棵樹只能以定位震動法震動2分鐘，快速震下一顆顆橄欖。

採收機轟轟作響之後，約莫40分鐘左右，工人們趕緊驅車將新鮮橄欖直送工廠作業，透過梳洗將橄欖枝葉與橄欖分離，接著必須在27度C下以冷壓法榨汁、研磨及攪拌，再進行油水分離、過濾，然後正式進入後段的裝瓶及包裝，最終上架販售。

採收橄欖時每棵樹必須以震動法震動2分鐘。記者許晉榮／攝影
採收橄欖時每棵樹必須以震動法震動2分鐘。記者許晉榮／攝影
工人正專心操作機器採收橄欖。記者許晉榮／攝影
工人正專心操作機器採收橄欖。記者許晉榮／攝影

吳鎧圳想起當初買下橄欖園的雄心壯志，仍覺不可思議：「我也知道這不是一個可以快速賺錢、快速回收的企業，甚至還有可能燒很多錢，但沒關係既然都做了，我想這也是給自己一個持續往前的動力吧！ 」而以目前來說，希爾斯頓橄欖莊園一年已可生產約50萬噸橄欖油，且橄欖樹種植面積還陸續擴增中。

新鮮採收下來橄欖。記者許晉榮／攝影
新鮮採收下來橄欖。記者許晉榮／攝影
橄欖油工廠擁有自動化機器進行釀造。記者許晉榮／攝影
橄欖油工廠擁有自動化機器進行釀造。記者許晉榮／攝影

午餐時刻，我們直接在橄欖油的製造地，品嚐著烤肉與生菜沙拉，並淋上新鮮製成的橄欖油調味，橄欖的自然香氣在口中迅速散開，這綠色晶瑩剔透的汁液，畫龍點睛的魔力，令人稱奇。

在麵包上淋上新鮮橄欖油，別有一番滋味。記者許晉榮／攝影
在麵包上淋上新鮮橄欖油，別有一番滋味。記者許晉榮／攝影

吳鎧圳的父親當年靠著一瓶澳幣5元的綿羊油打天下，如今吳家已是澳洲前3大品牌的保健食品企業，這趟我們也來到他們位於國家公園的「企業總部」，一次6管自動化生產作業，難怪年產量可高達800萬瓶，而旁邊正在轉動烘乾的是現代人保健頗愛的魚油膠囊，別以為魚油的形成很簡單， 吳鎧圳透露其實最難是「烘乾技術」，「它必須以烘乾機器360度翻轉至少20小時才能完成」，似乎也印證了這「粒粒成金」所築起的保健食品王國絕非偶然而生。

吳家在澳洲的納維康總部。記者許晉榮／攝影
吳家在澳洲的納維康總部。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園腹地廣大。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園腹地廣大。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園的橄欖樹還逐漸擴增中。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園的橄欖樹還逐漸擴增中。記者許晉榮／攝影
橄欖樹上的熟成的橄欖。記者許晉榮／攝影
橄欖樹上的熟成的橄欖。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園種植的樹木數量持續擴增中。記者許晉榮／攝影
希爾斯頓橄欖莊園種植的樹木數量持續擴增中。記者許晉榮／攝影

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