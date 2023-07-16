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佛跳牆一盅13200元！ 台北米其林一星「明福台菜」8月起漲
連續多年獲得米其林一星，並且在「500盤」評鑑中獲得好成績的「明福台菜海鮮」，近日宣佈因應食材調漲，餐廳將於8月1日起調整部份餐點售價。其中招牌的「一品佛跳牆」依照尺寸由3,900～12,000元，調漲至4,200～13,200，最高漲幅1,200元。其他如鮑魚糯米雞湯、紅燒排翅、燒烤九孔的菜色，也有不同的漲幅。
位於台北市中山區巷弄內的「明福台菜海鮮」外觀低調、簡樸，店面僅有6張桌子，但卻是許多政商名流爭相上門的超級人氣餐廳，一位難求。在台北米其林指南中，明福台菜海鮮已經連續多年獲得一星殊榮，另外過去在「500盤」評鑑中，包括一品佛跳牆、麻油腰片、鮑魚糯米雞湯等菜色，也獲得許多名人的肯定。
「明福台菜海鮮」在2022年4月時曾調整部份菜單價格，近日又發布公告，表示將於8月1日調整部份餐點售價。「一品佛跳牆」依尺寸原價3,900、6,500、12,000，調整後將成為4,200、7,500、13,200。「鮑魚糯米雞湯」則是由5,800元調為6,300元。「紅燒排翅」原價10,600～19,800，新價格則為11,660～22,000元。「桂花魚翅」則是調漲400元，新價格為3,000、3,200元。另外「燒烤九孔」、「枸杞九孔」則是從460元調為480元。其他多數菜品則是維持原價。
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