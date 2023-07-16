佛跳牆一盅13200元！ 台北米其林一星「明福台菜」8月起漲

連續多年獲得米其林一星，並且在「500盤」評鑑中獲得好成績的「明福台菜海鮮」，近日宣佈因應食材調漲，餐廳將於8月1日起調整部份餐點售價。其中招牌的「一品佛跳牆」依照尺寸由3,900～12,000元，調漲至4,200～13,200，最高漲幅1,200元。其他如鮑魚糯米雞湯、紅燒排翅、燒烤九孔的菜色，也有不同的漲幅。

位於台北市中山區巷弄內的「明福台菜海鮮」外觀低調、簡樸，店面僅有6張桌子，但卻是許多政商名流爭相上門的超級人氣餐廳，一位難求。在台北米其林指南中，明福台菜海鮮已經連續多年獲得一星殊榮，另外過去在「500盤」評鑑中，包括一品佛跳牆、麻油腰片、鮑魚糯米雞湯等菜色，也獲得許多名人的肯定。