快訊

火勢蔓延近90坪…垃圾延燒新豐掩埋場陷火海 居民緊閉門窗

桃園男持槍挾持女友 與警對峙12小時棄械投降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛跳牆一盅13200元！ 台北米其林一星「明福台菜」8月起漲

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「一品佛跳牆」是明福台菜海產的招牌菜色。圖／報系資料照，記者陳易辰攝影
「一品佛跳牆」是明福台菜海產的招牌菜色。圖／報系資料照，記者陳易辰攝影

連續多年獲得米其林一星，並且在「500盤」評鑑中獲得好成績的「明福台菜海鮮」，近日宣佈因應食材調漲，餐廳將於8月1日起調整部份餐點售價。其中招牌的「一品佛跳牆」依照尺寸由3,900～12,000元，調漲至4,200～13,200，最高漲幅1,200元。其他如鮑魚糯米雞湯、紅燒排翅、燒烤九孔的菜色，也有不同的漲幅。

位於台北市中山區巷弄內的「明福台菜海鮮」外觀低調、簡樸，店面僅有6張桌子，但卻是許多政商名流爭相上門的超級人氣餐廳，一位難求。在台北米其林指南中，明福台菜海鮮已經連續多年獲得一星殊榮，另外過去在「500盤」評鑑中，包括一品佛跳牆、麻油腰片、鮑魚糯米雞湯等菜色，也獲得許多名人的肯定。

「明福台菜海鮮」在2022年4月時曾調整部份菜單價格，近日又發布公告，表示將於8月1日調整部份餐點售價。「一品佛跳牆」依尺寸原價3,900、6,500、12,000，調整後將成為4,200、7,500、13,200。「鮑魚糯米雞湯」則是由5,800元調為6,300元。「紅燒排翅」原價10,600～19,800，新價格則為11,660～22,000元。「桂花魚翅」則是調漲400元，新價格為3,000、3,200元。另外「燒烤九孔」、「枸杞九孔」則是從460元調為480元。其他多數菜品則是維持原價。

「鮑魚糯米雞湯」。圖／報系資料照，記者黃仕揚攝影
「鮑魚糯米雞湯」。圖／報系資料照，記者黃仕揚攝影

海鮮 佛跳牆 米其林

延伸閱讀

NBA／休賽季補強瞄準金塊 湖人總管：我們想要升級尺寸

機場掃貨族注意 香港快運閘口行李超額 改每件500元

王品招待鮑魚扇貝、炸牡蠣、鐵板牛！手機玩遊戲就送菜

漢堡軟糖升級「家庭號」 網看尺寸嚇傻：下巴會吃到脫臼

相關新聞

獨／晴天霹靂 台北吃到飽「亞廬」調漲仍撐不住？開業30年驚傳頂讓

人氣吃到飽又少一間！？鄰近台北六張犁捷運站的老字號吃到飽餐廳「亞廬義大利窯烤」，近期於官方粉絲團宣佈「亞廬頂讓」，讓所有...

星巴克「買一送一」又來了！連續兩天、品項各不相同

星巴克「買一送一」再連發！星巴克繼7月10日至12日連續三天推出「買一送一」優惠後，宣布分別於7月17日上午11點至晚上...

木柵人哭了！20年老字號家常菜館「魚玄雞」 8月熄燈

開業近20年、位於台北市興隆路三段、海巡署對面的老字號家常菜館「魚玄雞小館」，是文山區的人氣飯館，不僅假日預約困難，平日...

暑假出國夯！搭Uber去機場輸入優惠碼 最高省240元

不只台灣人出國旅遊愛用Uber，國境解封外國遊客來台也經常透過Uber解決觀光旅遊、商務行程的需求。根據Uber大數據，...

佛跳牆一盅13200元！ 台北米其林一星「明福台菜」8月起漲

連續多年獲得米其林一星，並且在「500盤」評鑑中獲得好成績的「明福台菜海鮮」，近日宣佈因應食材調漲，餐廳將於8月1日起調...

為你的腳打分數！TANITA推八合一「腳點」體組成計

比起體重，體脂、肌肉量指數與健康更是息息相關。辦公室上班族、熟齡長輩們，經常久坐又沒有運動習慣，尤其隨著年齡增長，肌肉量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦