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越野跑、戶外穿搭也能美得不費力！濃墨潑彩、修身剪裁秒成眾人焦點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Columbia找來網紅李函詮釋FOR HER唯妳系列新款服飾。圖／Columbia提供
Columbia找來網紅李函詮釋FOR HER唯妳系列新款服飾。圖／Columbia提供

越野運動或是其他如健行、登山的戶外活動，不僅在台灣越來越受到重視，更有許多女性有投身其中，因此Columbia和The North Face都分別為女性消費者，量身打造專屬系列服飾與運動內著，就是要人美得絲毫不費力。

隨著越來越多女生，積極投入戶外運動，Columbia自去年針對熱愛山林戶外的女性消費者，推出專屬FOR HER唯妳系列。今年以沙漠元素與春意潑墨，作為系列元素的呈現主軸，同時結合女性結伴出行的考量，於是結合戶外機能與休閒穿搭的需求來打造。推出夏季防曬外套，用色不僅運用鮮豔配色，同時在下擺與收腰，都做出許多版型上的細節強化，展現俐落穿搭。同時，Legging褲款在用色上多變，還兼具優異吸濕排汗功能，即使時常穿搭也不感悶熱。

The North Face則把目光瞄準在參與越野跑的女性身上，帶來全新系列裝備。圖／The North Face提供
The North Face則把目光瞄準在參與越野跑的女性身上，帶來全新系列裝備。圖／The North Face提供

The North Face則把目光瞄準在參與越野跑的女性身上，帶來全新越野系列裝備，兼具機能性和設計感。運動用緊身褲選用貼身剪裁，流暢的線條設計確保奔跑時腿部的靈活度，讓女孩們能輕鬆跨越各種崎嶇路況；專屬的越野跑運動內衣，使用強力網布接片可實現區域性透氣效果，確保運動全程清爽透氣，奔跑無負擔。另外，The North Face還採用FlashDry-Pro™材質製成的短袖T恤，有著符合人體工學設計剪裁，加強吸濕排汗性能，提供穿著時的舒適性；多功能短褲透氣清爽，則可避免炎熱天氣練跑時的悶熱感。

Columbia FOR HER唯妳系列防潑外套，2,980元。圖／Columbia提供
Columbia FOR HER唯妳系列防潑外套，2,980元。圖／Columbia提供

The North Face女款粉色防風防曬防潑水連帽外套，3,880元。圖／The North Face提供
The North Face女款粉色防風防曬防潑水連帽外套，3,880元。圖／The North Face提供

Columbia FOR HER唯妳系列防潑短褲，1,880元。圖／Columbia提供
Columbia FOR HER唯妳系列防潑短褲，1,880元。圖／Columbia提供

Columbia FOR HER唯妳系列快排背心，1,480元。圖／Columbia提供
Columbia FOR HER唯妳系列快排背心，1,480元。圖／Columbia提供

Columbia FOR HER唯妳系列快排內搭褲，2,080元。圖／Columbia提供
Columbia FOR HER唯妳系列快排內搭褲，2,080元。圖／Columbia提供

The North Face女款綠色吸濕排汗防曬高腰緊身褲，2,880元。圖／The North Face提供
The North Face女款綠色吸濕排汗防曬高腰緊身褲，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face女款紫色吸濕排汗彈力運動內衣，2,380元。圖／The North Face提供
The North Face女款紫色吸濕排汗彈力運動內衣，2,380元。圖／The North Face提供

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