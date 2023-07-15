越野跑、戶外穿搭也能美得不費力！濃墨潑彩、修身剪裁秒成眾人焦點

越野跑運動或是其他如健行、登山的戶外活動，不僅在台灣越來越受到重視，更有許多女性有投身其中，因此Columbia和The North Face都分別為女性消費者，量身打造專屬系列服飾與運動內著，就是要人美得絲毫不費力。

隨著越來越多女生，積極投入戶外運動，Columbia自去年針對熱愛山林戶外的女性消費者，推出專屬FOR HER唯妳系列。今年以沙漠元素與春意潑墨，作為系列元素的呈現主軸，同時結合女性結伴出行的考量，於是結合戶外機能與休閒穿搭的需求來打造。推出夏季防曬外套，用色不僅運用鮮豔配色，同時在下擺與收腰，都做出許多版型上的細節強化，展現俐落穿搭。同時，Legging褲款在用色上多變，還兼具優異吸濕排汗功能，即使時常穿搭也不感悶熱。

The North Face則把目光瞄準在參與越野跑的女性身上，帶來全新系列裝備。圖／The North Face提供

The North Face則把目光瞄準在參與越野跑的女性身上，帶來全新越野系列裝備，兼具機能性和設計感。運動用緊身褲選用貼身剪裁，流暢的線條設計確保奔跑時腿部的靈活度，讓女孩們能輕鬆跨越各種崎嶇路況；專屬的越野跑運動內衣，使用強力網布接片可實現區域性透氣效果，確保運動全程清爽透氣，奔跑無負擔。另外，The North Face還採用FlashDry-Pro™材質製成的短袖T恤，有著符合人體工學設計剪裁，加強吸濕排汗性能，提供穿著時的舒適性；多功能短褲透氣清爽，則可避免炎熱天氣練跑時的悶熱感。

Columbia FOR HER唯妳系列防潑外套，2,980元。圖／Columbia提供

The North Face女款粉色防風防曬防潑水連帽外套，3,880元。圖／The North Face提供

Columbia FOR HER唯妳系列防潑短褲，1,880元。圖／Columbia提供

Columbia FOR HER唯妳系列快排背心，1,480元。圖／Columbia提供

Columbia FOR HER唯妳系列快排內搭褲，2,080元。圖／Columbia提供

The North Face女款綠色吸濕排汗防曬高腰緊身褲，2,880元。圖／The North Face提供