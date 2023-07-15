宏碁Acer Day盛大開跑 Swift Go璀璨金鑽石版首亮相
一年一度的宏碁暑期盛事2023 Acer Day開跑，3大新品驚艷亮相，包括首度推出亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版，以及集強大效能和便攜性於輕薄機身的Swift Edge；今年更壯大電競產品線，包括旗艦電競筆電Predator Triton X17 輕薄頂規款、裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs，以及Predator Helios Neo 16推出第13代Intel Core i9處理器規格，滿足各類玩家需求；另外更首度推出獨立顯卡Predator BiFrost Intel Arc A750 8G OC及首次攜手AMD合作的Predator BiFrost Radeon RX7600 8G、RX7600 8G OC等，Predator電競路由器也即將開賣。
配合解封後民眾向外探索世界的心情，今年宏碁Acer Day暑期活動以「Ace the World玩GO世界」為主題，進行全台促銷及巡迴推廣，只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，每週還有機會抽中星宇航空國際航線來回機票以及Acer精美商品，包括Predator電競椅、Acer平板電腦、電動滑板車及智慧音箱Acer Halo Swing等。
活動期間每週末宏碁更邀請知名網美擔任一日店長造訪全台宏碁門市，今日由啦啦隊女神巫苡瑄打頭陣於三創生活園區宏碁專售店登場，8月20日前還有森野葉子、宇恩、可凡、瑞比+瑞咪、JOJO啾啾、妮可及蘋蘋澎澎等巡迴至台中、新竹、中壢等，號召粉絲共襄盛舉，現場享有購機尊榮禮，還有宏碁環保筆電Aspire Vero競標活動，而Acer VIP會員更可透過通知郵件，現場兌換精美Swift吸管杯。另外，只要在全台12間宏碁旗艦專售店綁定LINE好友一對一服務，再享有A級購機加碼抽抽樂。
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