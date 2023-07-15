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害羞了！瑞士鐘表聯手情色藝術大師 獻「大人」級藏品
即便是人性中最純粹的人之大欲，加以藝術的昇華、也能成為值得鑑賞收藏的風雅之物。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）推出一系列三只鎏金系列米羅馬那哈腕表，透過面盤方寸之間的微縮彩繪工藝，向義大利知名情色漫畫藝術家Milo Manara的傑作《Clikck！》40周年，唯美致意。
出生於義大利北部的Milo Manara，已從事編劇、插畫、漫畫超過50載。曾受正統教育的啊，並深受名畫家如魯本斯（Rubens）、卡拉瓦喬（Caravaggio）與德基里科（De Chirico）的啟迪，因此雖然其畫作帶有情色意念，但畫風古典而唯美。
由於這是雅典與Milo Manara的再次合作，三款「春宮」腕表在40毫米的面盤中，援引了大師《Click！》漫畫中的片段，三款皆限量40只。雅典並在精鋼表殼下裝載了品牌自製的UN-320自製機芯，機芯使用矽材質的游絲、擒縱輪與擒縱叉等零件，因此不受環境磁性干擾、常保機芯的精準運作走時。
面盤中為了大面積保有畫作的情景，將Ulysse Nardin字樣重現於面盤的12或6點鐘方向，並搭配12個立體圓點時標，柳葉行指針並具備夜光塗料，讓夜間、低光源環境下也能清楚辨讀時間。表款訂價各為125萬7,000元、接受下訂，並預計將在2024年第一季到貨。
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