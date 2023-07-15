最後8天倒數！星巴克25週年特展 各路名人現身看展

只剩最後8天！有歷史文化，有產地風味，可喝可買的咖啡小旅行，「YES!We are here together! 星巴克25週年特展」展期只到7月23日，星粉與咖啡迷們千萬別錯過。展出期間，各界名人陸續前來觀展，也透露「當年」與星巴克結緣的種種有趣回憶。

「YES!We are here together!」，是星巴克邁入台灣市場第25週年，開展全新的篇章。星巴克呼應永續願景，為產業持續帶來革新與轉變；同時持續引進創新的咖啡工藝，也連結人與人，更透過數位工具深化跟顧客的交流。至今星巴克APP已超過550萬次下載，星禮程會員數已超過320萬，平均每8人中就有1人是星巴克會員。

為了致敬與展望25週年，星巴克在台北華山文創園區中2館開設的「星巴克25週年特展」，以5 x 5的立體展現延伸展覽內容，包括「5位職人的第一杯星巴克」、「5感咖啡體驗區」、「5們聚在一起」等，最特別的是不提供一次性紙杯，歡迎自帶環保杯入場體驗，展覽現場也提供星巴克循環杯服務。

不少名人對於從門市到特展的「循環杯」，大為讚賞。飲食工作者顧瑋更直誇這是「展場最亮眼的設計」，「星巴克能帶頭做這件事，我認為是品牌的擔當」。春池玻璃第二代吳庭安也認為，展場推動的循環杯，與春池回收玻璃的理念相同，「星巴克從展場機台到回收區都有完整流程，『循環杯』已經是一整個明確的體驗，而非僅止於概念或想法，讓人佩服。」

電台主持人焦元溥對於展場中職人的故事特別心動，「買一杯咖啡、因人與人的接觸而產生火花，這是很溫暖的一件事」。旅行作者Dato對展場內的「星旅綜合咖啡豆」特別有感。新媒體藝術家王宗欣直說，來了之後才發現比想像更精采，他最喜歡A到Z的展出牆，「看到了有趣的、與時俱進的星巴克。」

美食家Liz高琹雯最喜歡展區入口的「25週年紀念視覺互動拼圖區」，笑說，一定要找時間來拼拼看；她也分享尋找8隻熊的遊戲、「25週年特展拍貼體驗」兩區必要體驗。還透露姊妹淘心中曾有秘密基地「哭哭星巴克」，人生很多的故事都發生在這兒。