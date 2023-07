最後8天倒數！星巴克25週年特展 各路名人現身看展

只剩最後8天!有歷史文化,有產地風味,可喝可買的咖啡小旅行,「YES!We are here together! 星巴克25週年特展」展期只到7月23日,星粉與咖啡迷們千萬別錯過。展出期間,各界名人陸續前來觀展,也透露「當年」與星巴克結緣的種種有趣回憶。

「YES!We are here together!」,是星巴克邁入台灣市場第25週年,開展全新的篇章。星巴克呼應永續願景,為產業持續帶來革新與轉變;同時持續引進創新的咖啡工藝,也連結人與人,更透過數位工具深化跟顧客的交流。至今星巴克APP已超過550萬次下載,星禮程會員數已超過320萬,平均每8人中就有1人是星巴克會員。

為了致敬與展望25週年,星巴克在台北華山文創園區中2館開設的「星巴克25週年特展」,以5 x 5的立體展現延伸展覽內容,包括「5位職人的第一杯星巴克」、「5感咖啡體驗區」、「5們聚在一起」等,最特別的是不提供一次性紙杯,歡迎自帶環保杯入場體驗,展覽現場也提供星巴克循環杯服務。

不少名人對於從門市到特展的「循環杯」,大為讚賞。飲食工作者顧瑋更直誇這是「展場最亮眼的設計」,「星巴克能帶頭做這件事,我認為是品牌的擔當」。春池玻璃第二代吳庭安也認為,展場推動的循環杯,與春池回收玻璃的理念相同,「星巴克從展場機台到回收區都有完整流程,『循環杯』已經是一整個明確的體驗,而非僅止於概念或想法,讓人佩服。」

電台主持人焦元溥對於展場中職人的故事特別心動,「買一杯咖啡、因人與人的接觸而產生火花,這是很溫暖的一件事」。旅行作者Dato對展場內的「星旅綜合咖啡豆」特別有感。新媒體藝術家王宗欣直說,來了之後才發現比想像更精采,他最喜歡A到Z的展出牆,「看到了有趣的、與時俱進的星巴克。」

美食家Liz高琹雯最喜歡展區入口的「25週年紀念視覺互動拼圖區」,笑說,一定要找時間來拼拼看;她也分享尋找8隻熊的遊戲、「25週年特展拍貼體驗」兩區必要體驗。還透露姊妹淘心中曾有秘密基地「哭哭星巴克」,人生很多的故事都發生在這兒。