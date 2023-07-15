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免費機票、住宿券、行李箱！盤點「夏季旅展」7大好康

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
展期凡購買國外行程滿60,000元，加碼送Relove野餐帳篷，每日限量100個，送完為止。圖／摘自活動官網
展期凡購買國外行程滿60,000元，加碼送Relove野餐帳篷，每日限量100個，送完為止。圖／摘自活動官網

「台北國際夏季旅展」今天進入人潮爆滿的周末假期，預計展至7/17，除了各大旅行社的暑假清倉、賞楓追雪行程持續熱賣，也有超搶手的人氣住宿券與餐券、下殺2.7折起。此外，還有諸多隱藏版好康，入場或消費就有機會領取，千萬別錯過。

盤整7大好康如下：

好康1.今年夏季旅展有兩大隱藏版優惠，優惠碼就藏在展場LED牆影片（信義路入口處）及旅展專刊中。

好康2.旅展期間，憑當日消費金額滿5千元以上，即可至大會贈品區兌換刮刮卡，即刮即領獎，包括中華航空《區域航線商務艙》來回機票、越竹航空《河內》來回機票、台灣虎航《北中南任選出發、不限航點》來回機票、德威航空《韓國不限航點》來回機票等。

好康3.展期每日前150名於大廳排隊者，皆可獲得紅包一份，可至「大會贈品區」兌換獎品，包括最大獎《福容飯店餐券》等多項好禮（當日中獎需當日11:00~17:00前兌換，逾時不候）。

好康4.凡至台北國際夏季旅展官網，加入會員並預約成功者，也可參加旅遊基金抽獎，中獎者可至展場內消費（消費金額需超過抽中之旅遊基金面額），消費後憑發票、收據等至「大會服務台」兌換現金，四天總價值高達10萬元。

好康5.旅展期間，憑當日消費累計滿指定金額（含）之購物單、發票或收據，可至「大會贈品區」驗證（購物單、發票或收據需蓋章）後，換取一張QRcode，Google表單填寫完畢即具抽獎資格，每人各金額最多1次，最大獎為《福容大飯店連鎖住宿券》，另外還有溫泉飯店住宿券、餐券等好禮。

好康6.展期消費滿5,000（含以上），即可憑收據/訂單至大會贈品區兌換《Relove旅遊必備三步驟》；購買國外行程滿額60,000（含以上）並支付一半訂金，即可憑收據/訂單至大會贈品區兌換《Relove野餐帳篷》。

好康7.消費者線上預約、加入會員，並於展期間報到，就有機會將20吋行李箱免費帶回家。

展出資訊

時間：即起至7月17日、上午10:00至下午6:00

地點：台北世貿一館(台北市信義路五段5號)，捷運信義線台北101/世貿出口

門票：全票150元、優惠票100元

官網&免費索票：ste.kje-event.com.tw/

於展場內旅行社消費國內行程(含機票/住宿)滿5,000元，限量送「Relove/夏旅聯名旅行必備三步驟」隨身包。圖／摘自活動官網
於展場內旅行社消費國內行程(含機票/住宿)滿5,000元，限量送「Relove/夏旅聯名旅行必備三步驟」隨身包。圖／摘自活動官網

旅展 住宿券 機票

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