PChome 24h購物「電競爭霸戰」登場！新手玩家入門採購指南一次看

2023「 六都電競」預賽火熱開打，月底再迎2023台灣國際電玩電競產業展開展，電競熱浪正席捲全台玩家。PChome 24h購物集結眾多電競商品推出「電競爭霸戰」，購買指定商品最高回饋10% P幣，同時公布新手玩家的電競設備入門採購指南，從桌機/筆電、顯示卡、電腦記憶體（RAM）、固態硬碟（SSD）、路由器、螢幕、滑鼠到電競椅等品項，逐項列出挑選建議與推薦機款，融合主流機種兼顧CP值，要讓玩家輕鬆上手、專心攻克遊戲關卡。

●電競筆電

電競筆電方便玩家外出攜帶，購買考量的要素包括顯示器、中央處理器CPU、記憶體與儲存空間。目前主流規格可考慮搭載30、40系列顯卡、搭載高更新率的螢幕，能讓遊戲畫面更為順暢，配上第12代Intel Core i7效能及高CP值RTX3050顯卡，是不錯的入門組合。推薦「HP Victus Gaming 15-fa0030TX黑騎士」。

●DIY電腦

入門款：電競新手入門可考慮能文能武的輕電競機，搭載16GB記憶體、GTX獨立顯卡效能較內顯表現佳，可讓遊戲體驗跑得更順。推薦「（DIY）索泰顯卡【背水一戰】R5六核GTX1650獨顯電玩機」。

進階款：有足夠預算的電競新手，可以直升高階規格，RTX40系列完整支援人工智慧深度學習超級採樣（DLSS3），能讓玩家體驗極致畫質及流暢運行。推薦「（DIY）D4神兵（I5-13400F/技嘉B760/32G/RTX4070/1TB SSD/750W金）」。

●品牌桌機

要拚遊戲讀取速度快，可考慮挑選搭載最新M.2 SSD固態硬碟的機種，讀取速度比傳統硬碟快10倍，開機最快不用10秒。推薦「Acer N50-640（i5-12400F/16G/1TB SSD/RTX3060Ti/W11）」。

RTX3060系列顯卡是目前價格較平易近人，且效能媲美RTX4060的高CP值電競顯卡，像是暗黑4，射擊、角色扮演等遊戲，實際表現都相當順暢。推薦「MSI Infinite S3 13-662TW（i5-13400F/16G/1T SSD/RTX 3060-12G/W11）」。

●顯示卡

入門款：配備GDDR6 記憶體，最高可支援4K影像，遊戲體驗直接升級。推薦「ZOTAC GTX 1650顯示卡」。

進階款：顯示卡的主力代表，RTX系列具備光線追蹤效能，12GB的3060順跑熱門遊戲不卡頓。推薦「ASUS Phoenix RTX 3060顯示卡」。

●電腦記憶體（RAM）

需要多少RAM取決於玩家的需求，從16GB入手應可滿足新手玩家的需要，超頻RAM具備新型散熱片與可變換的RGB燈效，高容量多工處理功能可讓遊戲體驗順暢度提升。推薦「Kingston FURY Beast DDR4 3600 32GB（16GB X 2）RGB桌上型超頻記憶體」、「ADATA威剛 XPG D50 DDR4 3600 32GB（16GB X 2）RGB超頻桌上型記憶體-迷戀白」。

●固態硬碟（SSD）

SSD高效能的讀取/寫入速度，開啟遊戲、載入關卡更迅速，降低遊戲延遲卡頓，選購合適的SSD就可以提升遊戲體驗。推薦「三星980PRO 2TB PCIe SSD」。

●螢幕

高畫質及高更新率助螢幕觀賞爽度直接升級，搭配大尺寸及廣視角提升視覺感受。推薦「ASUS VG27AQ3A HDR電競螢幕（27型/2K/180Hz/1ms/IPS）、「Acer XV320QU LM電競螢幕（32型/2K/165hz/1ms/IPS）」。

●鍵盤

電競機械式鍵盤較一般鍵盤可以承受激烈的遊戲操作、延遲性更低，具自定義按鍵可實現一鍵施放多個技能或動作指令。推薦「Logitech G813機械式鍵盤」、「Razer BlackWidow V3 Pro無線機械式鍵盤」。

●滑鼠

首要考量適合手型的電競滑鼠，舒適且不增加手部的負擔，還應具無線雙模功能可切換裝置，同時切換至其他裝置看影片等，自定義按鍵功能，去網咖或換裝置也不用重新設定。推薦「Razer DeathAdder V2 Pro無線滑鼠」、「Logitech G502 Lighspeed無線滑鼠」。

●耳機

不僅要考量通話品質、音質呈現，在長時間配戴下也得考慮耳機重量及舒適度，若具無線連接功能就算進廁所、拿外送餐點也能持續掌握戰況。推薦「CORSAIR HS55 Wireless Core無線輕量電競耳機」、「SteelSeries賽睿ARCTIS NOVA 7P無線耳機」。

●路由器

Wi-Fi 6雙頻機型，可以自動判別網路流量自動順序，提升遊戲時的網速穩定性不卡卡。推薦「ASUS TUF GAMING TUF-AX4200」、「ASUS RT-AX1800S雙頻」。

●電競椅

支撐力與舒適度為首要考量，扶手是否能調整符合人體工學亦是考量重點。推薦「Razer Iskur X電競椅」、「COUGAR RANGER電競沙發」。

PChome 24h購物獨家大勢商品「Acer Nitro5 RTX4060滿血電競筆電」，搭載Intel第12代處理器及NVIDIA RTX4060滿血獨立顯卡，原價34,900元，即日起至7月31日享95折特價32,900元，指定時間登記先送1,500 P幣（限量300名）再送1,000 P幣（限量200名），累計最高回饋2,500 P幣；「Acer XV272U RV HDR400低反射面板電競螢幕」使用無反射面板大幅降低螢幕反光減低視覺疲勞，原價8,999元，即日起至7月31日享84折限時特價7,488元，再享10% P幣回饋；熱門全新遊戲組「PlayStation 5主機《戰神同捆組》」，原價19,380元，即日起至7月31日特價17,880元，現省1,500元。

PChome 24h購物觀察到站上的電競滑鼠以無線、輕量化為購買主流，電競鍵盤則以具有無線、支援藍牙且可多模式連接等功能的款式最熱銷，精選強打「Razer黑寡婦V3 Pro無線機械鍵盤」原價7,290元，即日起至8月27日特價3,790元，不只享狂降52折還送10% P幣；「SteelSeries Arctis Nova Pro X無線電競耳機」主打降噪功能讓玩家沉浸於遊戲世界中，原價13,990元，即日起至7月17日特價8,990元，下殺65折再享3% P幣回饋；「羅技PRO無線遊戲滑鼠」重量輕盈僅80克，原價3,990元，即日起至7月31日線上獨家特價2,890元，享73折再送10% P幣。

長時間線上對戰更需要堅實可靠的椅子相挺，PChome 24h購物分析，價格落在7,000元左右的電競椅最受青睞，銷售占比約6成。熱門商品如「Razer ISKUR X電競椅」採用人體工學設計的腰枕支撐系統提供舒適度及支撐力，原價11,900元，PChome 24h購物即日起至8月7日祭出獨家免組裝、下殺59折特價6,999元，還享最高9% P幣回饋；「MSI MAG CH120X龍魂電競椅」採用定型海綿鋼架可將座椅調整至180°平躺，提供乘坐者良好的支撐力及休憩需求，即日起至7月31日在PChome 24h購物下單享73折，原價7,690元、特價5,590元，再抽Raymii電競電動升降桌（市價15,999元）。