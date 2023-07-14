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PChome 24h購物「電競爭霸戰」登場！新手玩家入門採購指南一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「電競爭霸戰」開跑，同時公布入門配備採購指南。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「電競爭霸戰」開跑，同時公布入門配備採購指南。圖／PChome 24h購物提供

2023「 六都電競」預賽火熱開打，月底再迎2023台灣國際電玩電競產業展開展，電競熱浪正席捲全台玩家。PChome 24h購物集結眾多電競商品推出「電競爭霸戰」，購買指定商品最高回饋10% P幣，同時公布新手玩家的電競設備入門採購指南，從桌機/筆電、顯示卡、電腦記憶體（RAM）、固態硬碟（SSD）、路由器、螢幕、滑鼠到電競椅等品項，逐項列出挑選建議與推薦機款，融合主流機種兼顧CP值，要讓玩家輕鬆上手、專心攻克遊戲關卡。

●電競筆電

電競筆電方便玩家外出攜帶，購買考量的要素包括顯示器、中央處理器CPU、記憶體與儲存空間。目前主流規格可考慮搭載30、40系列顯卡、搭載高更新率的螢幕，能讓遊戲畫面更為順暢，配上第12代Intel Core i7效能及高CP值RTX3050顯卡，是不錯的入門組合。推薦「HP Victus Gaming 15-fa0030TX黑騎士」。

●DIY電腦

入門款：電競新手入門可考慮能文能武的輕電競機，搭載16GB記憶體、GTX獨立顯卡效能較內顯表現佳，可讓遊戲體驗跑得更順。推薦「（DIY）索泰顯卡【背水一戰】R5六核GTX1650獨顯電玩機」。

進階款：有足夠預算的電競新手，可以直升高階規格，RTX40系列完整支援人工智慧深度學習超級採樣（DLSS3），能讓玩家體驗極致畫質及流暢運行。推薦「（DIY）D4神兵（I5-13400F/技嘉B760/32G/RTX4070/1TB SSD/750W金）」。

●品牌桌機

要拚遊戲讀取速度快，可考慮挑選搭載最新M.2 SSD固態硬碟的機種，讀取速度比傳統硬碟快10倍，開機最快不用10秒。推薦「Acer N50-640（i5-12400F/16G/1TB SSD/RTX3060Ti/W11）」。

RTX3060系列顯卡是目前價格較平易近人，且效能媲美RTX4060的高CP值電競顯卡，像是暗黑4，射擊、角色扮演等遊戲，實際表現都相當順暢。推薦「MSI Infinite S3 13-662TW（i5-13400F/16G/1T SSD/RTX 3060-12G/W11）」。

●顯示卡

入門款：配備GDDR6 記憶體，最高可支援4K影像，遊戲體驗直接升級。推薦「ZOTAC GTX 1650顯示卡」。

進階款：顯示卡的主力代表，RTX系列具備光線追蹤效能，12GB的3060順跑熱門遊戲不卡頓。推薦「ASUS Phoenix RTX 3060顯示卡」。

●電腦記憶體（RAM）

需要多少RAM取決於玩家的需求，從16GB入手應可滿足新手玩家的需要，超頻RAM具備新型散熱片與可變換的RGB燈效，高容量多工處理功能可讓遊戲體驗順暢度提升。推薦「Kingston FURY Beast DDR4 3600 32GB（16GB X 2）RGB桌上型超頻記憶體」、「ADATA威剛 XPG D50 DDR4 3600 32GB（16GB X 2）RGB超頻桌上型記憶體-迷戀白」。

●固態硬碟（SSD）

SSD高效能的讀取/寫入速度，開啟遊戲、載入關卡更迅速，降低遊戲延遲卡頓，選購合適的SSD就可以提升遊戲體驗。推薦「三星980PRO 2TB PCIe SSD」。

●螢幕

高畫質及高更新率助螢幕觀賞爽度直接升級，搭配大尺寸及廣視角提升視覺感受。推薦「ASUS VG27AQ3A HDR電競螢幕（27型/2K/180Hz/1ms/IPS）、「Acer XV320QU LM電競螢幕（32型/2K/165hz/1ms/IPS）」。

●鍵盤

電競機械式鍵盤較一般鍵盤可以承受激烈的遊戲操作、延遲性更低，具自定義按鍵可實現一鍵施放多個技能或動作指令。推薦「Logitech G813機械式鍵盤」、「Razer BlackWidow V3 Pro無線機械式鍵盤」。

●滑鼠

首要考量適合手型的電競滑鼠，舒適且不增加手部的負擔，還應具無線雙模功能可切換裝置，同時切換至其他裝置看影片等，自定義按鍵功能，去網咖或換裝置也不用重新設定。推薦「Razer DeathAdder V2 Pro無線滑鼠」、「Logitech G502 Lighspeed無線滑鼠」。

●耳機

不僅要考量通話品質、音質呈現，在長時間配戴下也得考慮耳機重量及舒適度，若具無線連接功能就算進廁所、拿外送餐點也能持續掌握戰況。推薦「CORSAIR HS55 Wireless Core無線輕量電競耳機」、「SteelSeries賽睿ARCTIS NOVA 7P無線耳機」。

●路由器

Wi-Fi 6雙頻機型，可以自動判別網路流量自動順序，提升遊戲時的網速穩定性不卡卡。推薦「ASUS TUF GAMING TUF-AX4200」、「ASUS RT-AX1800S雙頻」。

●電競椅

支撐力與舒適度為首要考量，扶手是否能調整符合人體工學亦是考量重點。推薦「Razer Iskur X電競椅」、「COUGAR RANGER電競沙發」。

PChome 24h購物獨家大勢商品「Acer Nitro5 RTX4060滿血電競筆電」，搭載Intel第12代處理器及NVIDIA RTX4060滿血獨立顯卡，原價34,900元，即日起至7月31日享95折特價32,900元，指定時間登記先送1,500 P幣（限量300名）再送1,000 P幣（限量200名），累計最高回饋2,500 P幣；「Acer XV272U RV HDR400低反射面板電競螢幕」使用無反射面板大幅降低螢幕反光減低視覺疲勞，原價8,999元，即日起至7月31日享84折限時特價7,488元，再享10% P幣回饋；熱門全新遊戲組「PlayStation 5主機《戰神同捆組》」，原價19,380元，即日起至7月31日特價17,880元，現省1,500元。

PChome 24h購物觀察到站上的電競滑鼠以無線、輕量化為購買主流，電競鍵盤則以具有無線、支援藍牙且可多模式連接等功能的款式最熱銷，精選強打「Razer黑寡婦V3 Pro無線機械鍵盤」原價7,290元，即日起至8月27日特價3,790元，不只享狂降52折還送10% P幣；「SteelSeries Arctis Nova Pro X無線電競耳機」主打降噪功能讓玩家沉浸於遊戲世界中，原價13,990元，即日起至7月17日特價8,990元，下殺65折再享3% P幣回饋；「羅技PRO無線遊戲滑鼠」重量輕盈僅80克，原價3,990元，即日起至7月31日線上獨家特價2,890元，享73折再送10% P幣。

長時間線上對戰更需要堅實可靠的椅子相挺，PChome 24h購物分析，價格落在7,000元左右的電競椅最受青睞，銷售占比約6成。熱門商品如「Razer ISKUR X電競椅」採用人體工學設計的腰枕支撐系統提供舒適度及支撐力，原價11,900元，PChome 24h購物即日起至8月7日祭出獨家免組裝、下殺59折特價6,999元，還享最高9% P幣回饋；「MSI MAG CH120X龍魂電競椅」採用定型海綿鋼架可將座椅調整至180°平躺，提供乘坐者良好的支撐力及休憩需求，即日起至7月31日在PChome 24h購物下單享73折，原價7,690元、特價5,590元，再抽Raymii電競電動升降桌（市價15,999元）。

附註：各項商品詳細優惠內容與售價依網頁公告為準。

羅技PRO無線遊戲滑鼠，PChome 24h購物即日起至7月31日特價2,890元。圖／PChome 24h購物提供
羅技PRO無線遊戲滑鼠，PChome 24h購物即日起至7月31日特價2,890元。圖／PChome 24h購物提供
Acer XV272U RV HDR400低反射面板電競螢幕，PChome 24h購物即日起至7月31日特價7,488元。圖／PChome 24h購物提供
Acer XV272U RV HDR400低反射面板電競螢幕，PChome 24h購物即日起至7月31日特價7,488元。圖／PChome 24h購物提供
MSI MAG CH120X龍魂電競椅，PChome 24h購物即日起至7月31日特價5,590元，再抽Raymii電競電動升降桌。圖／PChome 24h購物提供
MSI MAG CH120X龍魂電競椅，PChome 24h購物即日起至7月31日特價5,590元，再抽Raymii電競電動升降桌。圖／PChome 24h購物提供
Razer黑寡婦V3 Pro無線機械鍵盤，PChome 24h購物即日起至8月27日狂降52折，特價3,790元。圖／PChome 24h購物提供
Razer黑寡婦V3 Pro無線機械鍵盤，PChome 24h購物即日起至8月27日狂降52折，特價3,790元。圖／PChome 24h購物提供
Razer ISKUR X電競椅，PChome 24h購物即日起至8月7日下殺59折，特價6,999元。圖／PChome 24h購物提供
Razer ISKUR X電競椅，PChome 24h購物即日起至8月7日下殺59折，特價6,999元。圖／PChome 24h購物提供
Acer Nitro5 RTX4060滿血電競筆電，PChome 24h購物即日起至7月31日特價32,900元。圖／PChome 24h購物提供
Acer Nitro5 RTX4060滿血電競筆電，PChome 24h購物即日起至7月31日特價32,900元。圖／PChome 24h購物提供
SteelSeries Arctis Nova Pro X無線電競耳機，PChome 24h購物即日起至7月17日下殺65折，特價8,990元。圖／PChome 24h購物提供
SteelSeries Arctis Nova Pro X無線電競耳機，PChome 24h購物即日起至7月17日下殺65折，特價8,990元。圖／PChome 24h購物提供
PlayStation 5主機《戰神同捆組》，PChome 24h購物即日起至7月31日期間折扣1,500元，特價17,880元。圖／PChome 24h購物提供
PlayStation 5主機《戰神同捆組》，PChome 24h購物即日起至7月31日期間折扣1,500元，特價17,880元。圖／PChome 24h購物提供

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