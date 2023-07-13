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LINE禮物星巴克限時買1送1 LINE送貼圖新功能1招直達
越來越多民眾習慣用LINE貼圖、送LINE禮物來溝通、傳情，不只增進情感交流不怕尷尬，送禮送到心坎裡也不會造成對方額外負擔。最近LINE聊天視窗中新增了「送貼圖」功能，只要跟好友一對一聊天時，，開啟聊天室左下方「+」， 點擊「送貼圖」，不用離開聊天室即可一鍵直達貼圖小舖，想送貼圖隨時就能送。
而原本的送禮方式也依舊可以使用，可從LINE主頁進入貼圖小舖慢慢選擇喜歡的貼圖， 或是習慣使用大螢幕慢慢挑慢慢選的用戶，也可以登入LINE STORE網頁版本，用電腦看得更仔細，動畫也更清楚，點選頁面上「贈送禮物」， 還可以一次選好幾個朋友一起送。
除了貼圖傳心意，用LINE禮物傳情也變成越來越熱門的送禮方式。LINE禮物上線2周年推出《夥伴城市》活動，即日起至8月15日止，攜手5大品牌推出「夥伴城市 × 禮物咖啡」活動， 包括CITY CAFE、星巴克、麥當勞Mc Café、路易莎與哈根達斯，用戶送出1杯咖啡給夥伴，即有機會獲得限量由LINE禮物送你的另1杯，還有機會再得LINE POINTS最高20點。
因應《夥伴城市》概念，LINE禮物更取「17（一起）」諧音，與多家品牌合作推出多款期間限定趣味溫馨好禮組，包括與美妝、保養品牌SABON、L'OCCITANE歐舒丹與植村秀等，推出超值限定1,717元質感香氛、保養、彩妝等好禮組合。與哈根達斯、一之鄉、ChizUP!與起士公爵等品牌，於站上限量推出加17元多1件活動，購買指定宅配商品2張訂單以上，還有機會獲得LINE POINTS 199點，指定宅配商品單筆滿499元，可獲得LINE Pay紅包1份，最高有機會獲得LINE POINTS 888點。
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