晚餐1人3880！全台最貴吃到飽「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐期價格分別是每人3,280、3,880元，堪稱台灣吃到飽天花板。但是儘管如此，在開放網路訂位的瞬間，網站依舊被大批人潮導致瞬間塞車無法運作，實測連續超過20分鐘只能顯示「Loading」字樣，也顯示民眾對於饗的期待。

饗位於台北101的86樓，為全台最高的吃到飽餐廳，店內共設有282席座位。根據官方流出的料理照片，店內估計將提供起司、火腿盤，還有帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材，均採無限量供應。而根據官網最新的價目資料，饗的午餐（11:30～14:00）、下午茶（14:45～17:15）時段每人餐費為3,280元，至於晚餐（18:00～21:30）則為3,880元。