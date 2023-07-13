快訊

白飯之亂燒不停熱炒店歇業 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星

先別管能不能續白飯！一圖看懂熱炒店熱量地雷：炸物不是最高

晚餐1人3880元！全台最貴吃到飽「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晚餐1人3880！全台最貴吃到飽「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「饗」將於7月23日正式開幕。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
「饗」將於7月23日正式開幕。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐期價格分別是每人3,280、3,880元，堪稱台灣吃到飽天花板。但是儘管如此，在開放網路訂位的瞬間，網站依舊被大批人潮導致瞬間塞車無法運作，實測連續超過20分鐘只能顯示「Loading」字樣，也顯示民眾對於饗的期待。

饗位於台北101的86樓，為全台最高的吃到飽餐廳，店內共設有282席座位。根據官方流出的料理照片，店內估計將提供起司、火腿盤，還有帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、牛排三明治、天婦羅、龍蝦等多種食材，均採無限量供應。而根據官網最新的價目資料，饗的午餐（11:30～14:00）、下午茶（14:45～17:15）時段每人餐費為3,280元，至於晚餐（18:00～21:30）則為3,880元。

「饗」自即日起正式開放7月23日～8月13日期間的訂位，早上9:00開放網路訂位，10:00開放電話訂位，需收取訂金1,000元。不過在開放網路訂位的瞬間，訂位系統疑似因人數過多而無法進入，網友也表示「網頁根本打不開」、「網路被塞爆了」、「網頁當了啦」

「饗」的官網在開放訂位瞬間大塞車、無法進入。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
「饗」的官網在開放訂位瞬間大塞車、無法進入。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
饗也將無限供應各種壽司。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
饗也將無限供應各種壽司。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
「饗 A Joy」正式公佈價目表，每人依餐期為3,280、3,880元。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
「饗 A Joy」正式公佈價目表，每人依餐期為3,280、3,880元。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
「饗 A Joy」預計將提供帝王蟹腳、牛排三明治等特色餐點。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁
「饗 A Joy」預計將提供帝王蟹腳、牛排三明治等特色餐點。圖／擷取自饗 A Joy粉絲頁

吃到飽 牛排 餐廳

延伸閱讀

外型長得像而已！ 蟹肉棒製程曝光「有魚肉、沒有蟹肉」 就跟老婆餅裡面沒老婆一樣

帝王蟹腳、牛排吃到飽！「饗」7/23開幕、7/13開放訂位

冠軍獨得價值70萬元大獎！德州鮮切牛排IG Reels挑戰賽來了

夜市牛排要怎麼吃才專業？ 老饕分享4步驟引轟動：這樣吃超讚

相關新聞

晚餐1人3880！全台最貴吃到飽「饗」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐...

米其林指南7月新入選公布 台南「西羅殿牛肉湯」入列

隨著2023年《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南》發布會的時間逐漸接近，《米其林指南》今天一口氣公佈了9家位於台北、台南...

上吉燒肉新套餐上桌！宵夜加碼「月見涮涮燒、蒸肉」

2019年於台北東區創立至今的「上吉燒肉」，今夏推出「六種盛合」、「八種盛合」和牛套餐，另外針對宵夜時段，還推出「豚內臟...

喪妻往事被挖出！ 「白飯之亂」熱炒店老闆開業故事藏洋蔥 心累公告將無限期停業

「喪妻+負債」往事被挖出！ 「白飯之亂」熱炒店老闆開業故事藏洋蔥 心累公告無限期停業

外型長得像而已！ 蟹肉棒製程曝光「有魚肉、沒有蟹肉」 就跟老婆餅裡面沒老婆一樣

外型長得像！ 蟹肉棒製程曝光「有魚肉、沒有蟹肉」 就跟老婆餅裡面沒老婆一樣

終結白飯之亂！熱炒店撐不住　致歉宣布7／16起停業

近日，白飯之亂延燒不斷，店家擋不住輿論，於粉絲專頁宣布，謹訂於7/16(日)起，無限期暫停營業。據《壹蘋新聞網》報導，熱炒店老闆認為被持續霸凌，被扒往事、揭傷疤，如今貼出停業公告，期望事件能整理告一段

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦