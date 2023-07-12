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哆啦A夢冰沙太萌了！7-ELEVEN「冰品嘉年華」第2件6折 酷聖石冰淇淋買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN祭「冰品嘉年華」指定商品任選第2件6折、同步推出多款甜點新品讓消費者嚐鮮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭「冰品嘉年華」指定商品任選第2件6折、同步推出多款甜點新品讓消費者嚐鮮。圖／7-ELEVEN提供

對抗夏季高溫，7-ELEVEN祭出多項沁涼提案，多款冰品任選第2件6折；同時為迎接國際冰淇淋日，7-ELEVEN酷聖石複合店限時推出指定冰品買1球送1球、OPEN POINT APP行動隨時取推出限時CITY系列指定飲品+哈根達斯迷你杯冰品組合優惠，還有限定門市同步販售現做的「泰濃郁！奶茶風味」霜淇淋，沒吃過的肯定要嚐鮮一夏。

每年7月第3個星期日被訂為國際冰淇淋日，7-ELEVEN看準酷暑商機，自7月17日起至8月8日止推出冰品嘉年華，包含指定冰品第2件6折、酷聖石酷樂杯冰淇淋任選買1送1、哈根達斯第2件5折等4大優惠。首推超萌肖像新品「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」，全台獨家銷售；近期除了有思樂冰復古回歸之外，部分門市還推出「頌丹樂泰濃郁！奶茶風味霜淇淋，使用泰國直輸紅茶葉帶出泰奶道地濃郁清香，等著喜愛霜淇淋的民眾來踩點打卡。

而全台目前已有超過260間門市的「7-ELEVEN酷聖石複合店」，獨家推出全球首創COLDSTONE mini系列冰淇淋，2oz冰淇淋搭配限定配料與迷你脆餅，消暑沒負擔，歡慶國際冰淇淋日，7月15、16日連續2天，原價單球59元的mini系列冰淇淋享買1球送1球優惠，非常超值。

除了冰品以外，7-ELEVEN也引進多款泡芙結構打造「泡芙專賣店」，7月17日起至7月25日止指定品項第2件省10元，首推昂舒巴黎香草風味泡芙、錫蘭奶茶泡芙，同步登場的還有7-ELEVEN與台灣高鐵公司再度攜手，自7月17日起全新推出3款麵包和1款甜點，小包裝、多入數小點方便攜帶以及與家人朋友共享，外包裝設計以高鐵元素搭配日本超人氣角色卡娜赫拉的小動物，P助與粉紅兔兔化身為列車長與服勤員，還有療癒十足的喵喵喵咪土司，好吃又好拍。

7-ELEVEN門市冰品再度推出多款話題獨家新品，井村屋哆啦A夢冰沙造型超萌。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市冰品再度推出多款話題獨家新品，井村屋哆啦A夢冰沙造型超萌。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT APP行動隨時取推出限時CITY系列指定飲品+哈根達斯迷你杯冰品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT APP行動隨時取推出限時CITY系列指定飲品+哈根達斯迷你杯冰品組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台灣高鐵公司再度攜手，全新推出3款麵包和1款冷藏甜點，小包裝、多入數小點方便攜帶以及與家人朋友共享。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台灣高鐵公司再度攜手，全新推出3款麵包和1款冷藏甜點，小包裝、多入數小點方便攜帶以及與家人朋友共享。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進多款泡芙結構打造「泡芙專賣店」，7月17日起至7月25日止指定品項第2件省10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進多款泡芙結構打造「泡芙專賣店」，7月17日起至7月25日止指定品項第2件省10元。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石酷樂杯限時任選買1送1。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石酷樂杯限時任選買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶國際冰淇淋日，7月15日至7月16日連續兩天，原價單球59元的mini系列冰淇淋享買1球送1球優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶國際冰淇淋日，7月15日至7月16日連續兩天，原價單球59元的mini系列冰淇淋享買1球送1球優惠。圖／7-ELEVEN提供
黑丸迪士尼造型仙草奶凍，淋上奶精可愛迪士尼角色立刻 現身，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
黑丸迪士尼造型仙草奶凍，淋上奶精可愛迪士尼角色立刻 現身，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香。記者黃筱晴／攝影

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