哆啦A夢冰沙太萌了！7-ELEVEN「冰品嘉年華」第2件6折 酷聖石冰淇淋買1送1

對抗夏季高溫，7-ELEVEN祭出多項沁涼提案，多款冰品任選第2件6折；同時為迎接國際冰淇淋日，7-ELEVEN酷聖石複合店限時推出指定冰品買1球送1球、OPEN POINT APP行動隨時取推出限時CITY系列指定飲品+哈根達斯迷你杯冰品組合優惠，還有限定門市同步販售現做的「泰濃郁！奶茶風味」霜淇淋，沒吃過的肯定要嚐鮮一夏。

每年7月第3個星期日被訂為國際冰淇淋日，7-ELEVEN看準酷暑商機，自7月17日起至8月8日止推出冰品嘉年華，包含指定冰品第2件6折、酷聖石酷樂杯冰淇淋任選買1送1、哈根達斯第2件5折等4大優惠。首推超萌肖像新品「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」，全台獨家銷售；近期除了有思樂冰復古回歸之外，部分門市還推出「頌丹樂泰濃郁！奶茶風味霜淇淋，使用泰國直輸紅茶葉帶出泰奶道地濃郁清香，等著喜愛霜淇淋的民眾來踩點打卡。

而全台目前已有超過260間門市的「7-ELEVEN酷聖石複合店」，獨家推出全球首創COLDSTONE mini系列冰淇淋，2oz冰淇淋搭配限定配料與迷你脆餅，消暑沒負擔，歡慶國際冰淇淋日，7月15、16日連續2天，原價單球59元的mini系列冰淇淋享買1球送1球優惠，非常超值。