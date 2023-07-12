潤娥超完美仙女肌電翻李俊昊 化妝靠一款讓王子也煞到

由潤娥與李俊昊主演的韓劇「歡迎來到王之國」，一整個討論度爆表，在最新劇情中，頂級富豪阿拉伯王子入住飯店，也直接煞到潤娥，讓李俊昊瘋狂吃醋。潤娥在劇中，更是展現出超完美無瑕的仙女肌，而且劇中的各種置入橋段也不少，身為雅詩蘭黛亞太區代言人的潤娥，當然也非常盡責，在劇中使用雅詩蘭黛的彩妝。

潤娥在劇中，有不少近距離的鏡頭，但毫無瑕疵的肌膚，讓網友們超讚嘆，而劇中，也拍到潤娥優雅輕拍白金級鑽光精華氣墊粉餅，呈現出完美的精緻妝容，更散發出鑽石般的亮眼光芒，而唇膏則是絕美奢潤精萃唇膏 #420玫瑰荔枝，兩款商品一曝光，馬上讓網友搶著購買。

潤娥使用的白金級鑽光精華氣墊粉餅SPF40 PA++++，特別加入白金抗老精華，從綠橄欖石中萃取天然修護能量，化妝同時，也同時養出好肌膚，搭配珠寶光學科技，讓肌膚智能補光，一擦上就是散發出女神光。