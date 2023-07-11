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才在吵夜航費調漲 高港華春輪昨晚撞壞護岸

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
加坡籍「萬海312」貨櫃輪昨晚由高港二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，導致紅毛港護岸嚴重損毀。圖╱讀者提供
加坡籍「萬海312」貨櫃輪昨晚由高港二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，導致紅毛港護岸嚴重損毀。圖╱讀者提供

引水人擬調漲夜航費用近日成為爭議議題，但紛擾尚未落幕，昨（10）日晚間在高雄港發生夜航領港船隻碰撞事件。新加坡籍貨櫃船「華春輪(WAN HAI 312)」於19時55分由二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸案，不僅撞壞導航燈、照明路燈，護岸並有嚴重受損情形。

所幸，此案無人員傷亡及油汙染情形。

台灣港務公司高雄分公司昨晚接獲航管中心通報，新加坡籍貨櫃船「華春輪(WAN HAI 312)」於19時55分由二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸案。

據現場人員回報，初步共計1支導航燈及1支照明路燈遭撞損傾倒，護岸並有嚴重受損情形。

此案預計今上午10時邀集相關單位至現場進行會勘，以確認港埠設施實際受損情形。

目前華春輪暫泊高雄港第四錨區，並由南航中心管制出港。「萬海312」輪於昨晚20:54下錨四錨區。並已通報南航中心、運安會等單位。

加坡籍「萬海312」貨櫃輪昨晚由高港二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，導致紅毛港護岸嚴重損毀。圖╱讀者提供
加坡籍「萬海312」貨櫃輪昨晚由高港二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，導致紅毛港護岸嚴重損毀。圖╱讀者提供
加坡籍「萬海312」貨櫃輪昨晚由高港二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，導致紅毛港護岸嚴重損毀。圖╱讀者提供
加坡籍「萬海312」貨櫃輪昨晚由高港二港口出港，船身左舷擦撞紅毛港護岸，導致紅毛港護岸嚴重損毀。圖╱讀者提供

護岸 高雄港 新加坡

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