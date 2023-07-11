職人精神的傳承與感動！il modo ZIP 小長夾 榮獲日本募資「皮夾類」史上最高銷量

2021年4月20日，日本 STATUSY 原創品牌正式亮相。儘管品牌年輕，但這個品牌以其獨特的匠心和令人共鳴的力量，讓新一代產品『il modo ZIP』L型小長夾在日本募資平台，創下了「皮夾類」史上最高銷量8千4百萬日圓的驚人成績，日本累積銷售更是達到了1億4千萬日圓。品牌傾聽使用者的聲音，持續創新設計，每一步踏實的足跡，都是成功背後的深深感動。

『il modo ZIP』輕巧且易用，在日本廣泛好評與喜愛，材質選擇日本最具代表性的姬路皮革，完美將綺麗色彩增添於生活之中，讓各種風格造型搭配都更自信出色！STATUSY品牌所傳達的不僅僅是外觀上的美感，更蘊含著深深的情感。

堅持手工打造，每一個皮夾都是獨一無二 圖／有你共創提供

品牌創辦人堅持手工打造每一個皮夾，注入了無限的用心和熱情。他們以追求實用性為目標，提供了符合左右撇子慣用手的設計，並在容量上考慮到了消費者的需求，獨家設計專利 “無縫邊設計”讓容量變大厚度不變，L型開口拉鍊，使用頂級YKK原廠，可以容納30張鈔票、25枚硬幣、11張卡片和收據鑰匙，成為史上最輕巧的長夾。

輕巧卻大容量，也是創辦人對於需求所設計出的巧思 圖／有你共創提供

然而，『il modo ZIP』小長夾所代表的不僅僅是產品本身，更是一種匠心精神的傳承。他們選用原本會被丟棄的皮料，尊重生命並賦予每個皮夾獨特的價值。透過優化的拉鍊式開關和精湛的拋光工藝技術，展現出成熟男女性的穩重低調魅力。

許多人對於生活的獨特追求，不被潮流束縛，不妥協於平庸，更不追求虛華。STATUSY鼓勵人們發掘並展現自己獨特的風格，追求真實和品味，匠心和情感注入每一個細節，點燃了共鳴的火花。它不僅僅是一個配件，更是一種生活態度的體現。

『il modo ZIP』小長夾，由 有.設計 團隊引進，於7/11(二)在嘖嘖平台進行募資，喜愛皮夾內斂皮革質感及便攜輕巧的朋友，趕緊把握現在限量超早鳥6７折的募資優惠，嘖嘖首波活動還提供限定組合包呦！優惠名額有限詳細商品資訊請見 官方粉絲團 或 嘖嘖頁面 查詢。