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優雅品味秒提升！就算不會打網球也該入手這系列服裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
現任球王約克維奇身穿Lacoste特製服裝、大衛貝克漢（左）選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。圖／摘自溫網facebook
現任球王約克維奇身穿Lacoste特製服裝、大衛貝克漢（左）選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。圖／摘自溫網facebook

被譽為世上最優雅網球賽事的「溫布頓網球錦標賽」也是四大公開賽中，唯一的草地賽事。一如英國紳士的著裝風格，從場地到整體形象，都散發著深厚文化底蘊的氣息，這也反映在連續18年擔任官方指定服裝品牌Ralph Lauren為賽事量身打造的制服，以及衍生的迷你系列中，即便不是網球高手，穿上立刻就能提升優雅品味。

溫布頓網球錦標賽也是唯一有著裝限制的比賽，要求參賽選手一律以白色為主題搭配，在綠色草地上映襯出，和諧的對比。而Ralph Lauren也為所有在場工作人員提供服裝，像是裁判制服內襯點綴特別設計的標誌性溫網紀念圖樣。線審制服為袖口飾以白色與溫網綠色條紋的海軍藍開襟衫，採用吸濕排汗性能的COOLMAX®再生纖維製成；而且部分款式也對外發售。另外，更有以賽事為靈感，衍生的Polo Ralph Lauren溫布頓迷你系列，設計融入經典刺繡球拍圖樣的針織網球毛衣，溫布頓傳統色與橙色搭配的毛巾面料條紋polo衫，以及圖騰半拉鍊式針織衣等。也因為這是一場講究品味的賽事，到場觀賽的名人如大衛貝克漢也選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。

大衛貝克漢選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。圖／摘自溫網facebook
大衛貝克漢選穿Ralph Lauren紫標系列卡其色休閒西裝外套現身，向具有百年歷史的溫布頓網球錦標賽致意。圖／摘自溫網facebook

另外，為了讓球迷跟消費者能完整感受優雅賽事的氛圍，位於溫布頓球場南村Polo Ralph Lauren門店，還進行改裝，讓Ralph's Coffee進駐，提供多種精緻茶點，是賽場外絕佳的休憩場所。咖啡廳和商店亦設有戶外雅座區，並呼應溫布頓風格有著白色和綠色花藝搭配圓桌和小酒館風格椅子。

法國時尚品牌Lacoste替現任球王約克維奇（Novak Djokovic）特別打造限定溫布頓系列服飾，以全套白色為主，點綴不同細節。圖／Lacoste提供
法國時尚品牌Lacoste替現任球王約克維奇（Novak Djokovic）特別打造限定溫布頓系列服飾，以全套白色為主，點綴不同細節。圖／Lacoste提供

除了Polo Ralph Lauren專為溫布頓網球錦標賽打造專屬服裝之外，法國時尚品牌Lacoste也不忘替旗下的網球高手，包括了現任球王約克維奇（Novak Djokovic）、俄羅斯網球名將梅德維夫（Daniil Medvedev）特別打造限定溫布頓系列服飾。同樣以全套白色為主，點綴不同細節，而且身為支持者也能穿上同款，到場替自己的偶像應援。

法國時尚品牌Lacoste替現任球王約克維奇（Novak Djokovic）特別打造限定溫布頓系列服飾，以全套白色為主，點綴不同細節。圖／Lacoste提供
法國時尚品牌Lacoste替現任球王約克維奇（Novak Djokovic）特別打造限定溫布頓系列服飾，以全套白色為主，點綴不同細節。圖／Lacoste提供

法國時尚品牌Lacoste替現任球王約克維奇（Novak Djokovic）特別打造限定溫布頓系列服飾，以全套白色為主，點綴不同細節。圖／Lacoste提供
法國時尚品牌Lacoste替現任球王約克維奇（Novak Djokovic）特別打造限定溫布頓系列服飾，以全套白色為主，點綴不同細節。圖／Lacoste提供

Polo Ralph Lauren溫布頓制服，線審制服為袖口飾以白色與溫網綠色條紋的海軍藍開襟衫。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren溫布頓制服，線審制服為袖口飾以白色與溫網綠色條紋的海軍藍開襟衫。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren溫布頓制服，裁判制服內襯點綴特別設計的標誌性溫網紀念圖樣。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren溫布頓制服，裁判制服內襯點綴特別設計的標誌性溫網紀念圖樣。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren溫布頓迷你系列，比賽傳統色與橙色搭配的毛巾面料條紋polo衫。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren溫布頓迷你系列，比賽傳統色與橙色搭配的毛巾面料條紋polo衫。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren溫布頓迷你系列，設計融入經典刺繡球拍圖樣的針織網球毛衣。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren溫布頓迷你系列，設計融入經典刺繡球拍圖樣的針織網球毛衣。圖／Ralph Lauren提供

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