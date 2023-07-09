獨／米其林推薦！台中「麵廊」停業 剩最後一週吃得到

喜歡吃麵嗎？曾獲得米其林指南餐盤推薦的台中餐廳「麵廊」，近期宣佈因用餐環境因素，因此將於7月15日結束營業。除了消費者可以把握最後的用餐機會外，店內的家具、生財工具也開放購買。幸好業者也表示，將持續找尋台中南屯區其他更合適的空間，期待未來相見。

創立於2018年的麵廊，店址位於台中南屯區，主廚擁有多間五星級飯店的豐富歷練，提供有湯品、飯食與多款麵食，包含成都擔擔麵、 紅燒牛肉麵、甜蝦雲吞麵，甚至是鍋盔餅、紅油蝦肉抄手、夫妻肺片、山城酸菜魚等品項，在店裡也吃得到。除了人氣餐點外，店內也以宛若藝廊般的用餐環境著稱，獲得許多消費者的青睞。過去麵廊也曾與繼光香香雞合作，攜手推出拌醬與拌麵。

自2020年起，麵廊就獲得米其林指南的青睞，多次獲得餐盤推薦。米其林指南即表示「特別推薦湯汁鮮甜的雪藏牛肋麵，搭配店家特製的扁麵條，十分可口。加上東坡炆牛肉、夫妻肺片等小菜，以及黑糖鍋盔餅作為餐後甜點，額外滿足。」