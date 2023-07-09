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獨／米其林推薦！台中「麵廊」停業 剩最後一週吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麵廊以精緻的麵食著稱，獲得米其林餐盤肯定。圖／擷取自麵廊 MEE LANG粉絲頁
麵廊以精緻的麵食著稱，獲得米其林餐盤肯定。圖／擷取自麵廊 MEE LANG粉絲頁

喜歡吃麵嗎？曾獲得米其林指南餐盤推薦的台中餐廳「麵廊」，近期宣佈因用餐環境因素，因此將於7月15日結束營業。除了消費者可以把握最後的用餐機會外，店內的家具、生財工具也開放購買。幸好業者也表示，將持續找尋台中南屯區其他更合適的空間，期待未來相見。

創立於2018年的麵廊，店址位於台中南屯區，主廚擁有多間五星級飯店的豐富歷練，提供有湯品、飯食與多款麵食，包含成都擔擔麵、 紅燒牛肉麵、甜蝦雲吞麵，甚至是鍋盔餅、紅油蝦肉抄手、夫妻肺片、山城酸菜魚等品項，在店裡也吃得到。除了人氣餐點外，店內也以宛若藝廊般的用餐環境著稱，獲得許多消費者的青睞。過去麵廊也曾與繼光香香雞合作，攜手推出拌醬與拌麵。

自2020年起，麵廊就獲得米其林指南的青睞，多次獲得餐盤推薦。米其林指南即表示「特別推薦湯汁鮮甜的雪藏牛肋麵，搭配店家特製的扁麵條，十分可口。加上東坡炆牛肉、夫妻肺片等小菜，以及黑糖鍋盔餅作為餐後甜點，額外滿足。」

不過麵廊近日發布公告，表示因西曬問題導致室內高溫，影響用餐環境及服務品質，以及一二樓的送餐不便人員體力耗損。經審慎評估後，決定於7月15結束營業。同時公告中也開放販售店內的硬體設備。幸好業者也表示，將會持續找尋台中南屯區其他更合適的空間，期待未來相見。隨著消息出爐，網友也表示「期待新店來臨」、「期待有更棒的空間」

「鍋盔餅」也是麵廊的明星商品之一。圖／擷取自麵廊 MEE LANG粉絲頁
「鍋盔餅」也是麵廊的明星商品之一。圖／擷取自麵廊 MEE LANG粉絲頁

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