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拿坡里「咖哩飯」開賣！4種口味可以選、限時現省50元
不只炸雞，拿坡里炸雞專門店要開賣「咖哩飯」了！即日起「拿坡里炸雞專賣店」新推出菲力豬排、唐揚雞等4款特色咖哩飯，帶給消費者全新的用餐選擇。為慶祝新品上市，除了享嘗鮮價現折50元外，還可以享飲料6折的加購優惠。
拿坡里炸雞專賣店所推出的4款特色咖哩中，「菲力豬排咖哩飯」、「唐揚雞咖哩飯」和「小棒腿咖哩飯」均是以拿坡里的招牌炸物作為主餐，讓炸物的酥脆口感與咖哩醬汁相互結合，每份原價199元，優惠價149元。另一款「酥炸時蔬咖哩」則是包含5種時蔬，為咖哩飯帶來清爽風味，每份原價179元，特價129元。
為慶祝新品上市，即日起至7月31日期間，凡點購咖哩飯系列商品，即可用6折加購飲料1瓶（原價25元），為用餐時光增添清涼。
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