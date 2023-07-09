拿坡里「咖哩飯」開賣！4種口味可以選、限時現省50元

不只炸雞，拿坡里炸雞專門店要開賣「咖哩飯」了！即日起「拿坡里炸雞專賣店」新推出菲力豬排、唐揚雞等4款特色咖哩飯，帶給消費者全新的用餐選擇。為慶祝新品上市，除了享嘗鮮價現折50元外，還可以享飲料6折的加購優惠。

拿坡里炸雞專賣店所推出的4款特色咖哩中，「菲力豬排咖哩飯」、「唐揚雞咖哩飯」和「小棒腿咖哩飯」均是以拿坡里的招牌炸物作為主餐，讓炸物的酥脆口感與咖哩醬汁相互結合，每份原價199元，優惠價149元。另一款「酥炸時蔬咖哩」則是包含5種時蔬，為咖哩飯帶來清爽風味，每份原價179元，特價129元。