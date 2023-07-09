快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿坡里「咖哩飯」開賣！4種口味可以選、限時現省50元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
菲力豬排咖哩飯。圖／拿坡里提供
菲力豬排咖哩飯。圖／拿坡里提供

不只炸雞，拿坡里炸雞專門店要開賣「咖哩飯」了！即日起「拿坡里炸雞專賣店」新推出菲力豬排、唐揚雞等4款特色咖哩飯，帶給消費者全新的用餐選擇。為慶祝新品上市，除了享嘗鮮價現折50元外，還可以享飲料6折的加購優惠。

拿坡里炸雞專賣店所推出的4款特色咖哩中，「菲力豬排咖哩飯」、「唐揚雞咖哩飯」和「小棒腿咖哩飯」均是以拿坡里的招牌炸物作為主餐，讓炸物的酥脆口感與咖哩醬汁相互結合，每份原價199元，優惠價149元。另一款「酥炸時蔬咖哩」則是包含5種時蔬，為咖哩飯帶來清爽風味，每份原價179元，特價129元。

為慶祝新品上市，即日起至7月31日期間，凡點購咖哩飯系列商品，即可用6折加購飲料1瓶（原價25元），為用餐時光增添清涼。

唐揚雞咖哩飯。圖／拿坡里提供
唐揚雞咖哩飯。圖／拿坡里提供
小棒腿咖哩飯。圖／拿坡里提供
小棒腿咖哩飯。圖／拿坡里提供
酥炸時蔬咖哩飯。圖／拿坡里提供
酥炸時蔬咖哩飯。圖／拿坡里提供

延伸閱讀

生魚片厚的誇張！ 台中海線平價壽司「阿文壽司生魚片專賣店」 食材新鮮、料多實在大推薦

韓國爆紅炸雞登士林夜市！ 「BLACKPINK黑粉炸雞」皮薄多汁「黑炸雞+粉紅醬」撞色視覺滿分

酷暑早餐新選擇！「這些」優格口味好吃又健康！

思樂冰悄悄開賣了！ 7-EVELEN思樂冰「嘗鮮價、口味曝光」 網友嗨問「哪間門市」全台陸續新增中

相關新聞

酒吧＋無菜單日料！大馬潮吧海外首間分店Finch Taipei

來自馬來西亞吉隆坡的高人氣潮流打卡熱點的Finch日料酒吧，正式登陸台北。延續Finch品牌的南洋熱帶風情及「讓你我即使...

吃喝一整天！BELLAVITA「盛夏CHILL海海」：美食廣場消費滿千送百，火鍋、海鮮到冰淇淋統統有

百貨公司吹冷氣吃美食！位於台北信義區的「BELLAVITA 寶麗廣塲」自即日起至7/31推出「盛夏CHILL海海」活動第二彈，只要在美食廣場消費滿千，即可兌換100元美食抵用券，火鍋、韓式豆腐煲、養生

獨／米其林推薦！台中「麵廊」停業 剩最後一週吃得到

喜歡吃麵嗎？曾獲得米其林指南餐盤推薦的台中餐廳「麵廊」，近期宣佈因用餐環境因素，因此將於7月15日結束營業。除了消費者可...

拿坡里「咖哩飯」開賣！4種口味可以選、限時現省50元

不只炸雞，拿坡里炸雞專門店要開賣「咖哩飯」了！即日起「拿坡里炸雞專賣店」新推出菲力豬排、唐揚雞等4款特色咖哩飯，帶給消費...

韓式「UNCLE-Ｋ火烤店」內湖新開幕！首推36小時熬煮招牌菜「元祖馬鈴薯排骨鍋」

「UNCLE-Ｋ馬鈴薯排骨火鍋」造就韓式料理熱再現！第二家分店於台北內湖湖光商圈隆重登場！全新主題「UNCLE-Ｋ火烤店」將以韓式烤肉為焦點，提供馬鈴薯排骨鍋、煎餅等招牌菜色，同時還推出熱門韓國限定料理，日前已盛大開幕，快約上朋友一同來場美食盛宴！

1元好康開心吃！ 3大「速食優惠」省錢攻略 必勝客、21Plus、漢堡王統統省

1元好康開吃！ 3大「速食優惠」省錢攻略 必勝客、21Plus、漢堡王統統省

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦