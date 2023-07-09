價格超香！暑假飛東京5天「機+酒」僅2萬初 達人驚：住新旅館

正逢暑假時期，不少家長或是學生趁著這時間出國放鬆一下，但是這時間通常機票、住宿都會比平常的貴上許多。近期旅日達人林氏璧分享，身邊有朋友以20900元的價格，買到了旅行社東京5天4夜行程，而且還是配合到今年新開的旅館，房間又大又美，讓他相當吃驚，但友人堅持不透露是哪間旅行社，怕以後就訂不到了，網友看完也直呼「這價格非常香！」

林氏璧7日在臉書分享，有位朋友跟他說，他臨時決定說走就走，買了某間旅行社的清艙機加酒，東京五天四夜只要20900元，內容包含了酷航06:45出發，12:20回來，行李都是托運20公斤加上7公斤的手提行李，附上一趟成田機場接機，四晚都是住淺草豪景飯店六區，都含早餐。

林氏璧表示，這樣的價格讓他很吃驚，因為配合的旅館是今年3月新開的，最小的房型也有28平米，官網含早餐平日一個人就要日幣一萬左右(約台幣2200元)，四晚就要8800元，另外酷航七月份的票價，連不含托運行李來回一個人都要15872元了，廉航隨便買的價格都不會美麗的。

這個行程價格讓林氏璧相當吃驚，因為大家都知道東京的旅館漲幅很大，生意很好，因此不懂為什麼需要這樣低價切給旅行社，如果是大型旅館還比較能理解。但友人堅持不透露是哪間旅行社，因為之後還想訂，友人認為和林氏璧說的話就等於全世界都知道了。

不少網友看了也相當心動，「好想知道喔！」、「我也是臨時決定說走就走去台南，光飯店就快3萬了（2間房2晚），下次還是認真點訂機票好了」、「用關鍵字搜尋找到了，這價錢真的很讓人心動」、「這價格非常香」、「太讚了吧這個地段、這個金額很划算欸」。

但也有人認為，「基本上很多旅行社清艙都會有這種價格，但是能不能跟得上清艙價格和出發日才是重點」、「清艙要綁人數而且很臨時」、「清艙可以的，但就是人多或者日子太近不好請假不容易搶」、「旅行社都會有說走就走的清艙，這還不算最便宜」、「這價錢其實在清艙機票+酒店來說算普通耶」。