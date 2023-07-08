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為每對戀人打造專屬香氛！Jo Malone推婚芳盛宴服務

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London 「婚芳盛宴」服務，透過品味師為情侶打造專屬香氣。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 「婚芳盛宴」服務，透過品味師為情侶打造專屬香氣。圖／Jo Malone London提供

每對戀人，都值得被認真對待，英國香氛品牌Jo Malone London近期推出「婚芳盛宴」服務，將愛情與香氣連結，打造出氛圍感的心動時刻，從訂製禮盒到瓶身雕刻，都能讓每個女生擁有像英國皇室般的尊榮待遇。

為每對戀人締造出的愛情故事，打造出專屬香氣服務，「婚芳盛宴」就是希望勾勒出每對戀人的獨有求婚、結婚氛圍，讓「I DO」成功機率上升百分之百。

透過Jo Malone London專業品味師對新人幸福的描述，專屬訂製，從香氣、婚宴擺設、婚禮小物等，皆讓人感受到滿滿的幸福感。至此，Jo Malone London也同時推出全新的「身體香氛噴霧」，以英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽三款經典香氣。

三款香氣皆運用天然萃取甘油和角鯊烯配方，讓肌膚散發清香外，還有很好的保濕效果，讓新人婚前婚後都能舒緩緊張情緒，讓彼此在這迷人的香氛中，收到滿滿的祝福。

Jo Malone London讓祝福用香氣延續幸福。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London讓祝福用香氣延續幸福。圖／Jo Malone London提供

英國 愛情 新人

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