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王品招待鮑魚扇貝、炸牡蠣、鐵板牛！手機玩遊戲就送菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
每周上品田牧場LINE官方帳號玩大富翁遊戲，有機會獲得季節聖代等贈菜。圖／王品提供
每周上品田牧場LINE官方帳號玩大富翁遊戲，有機會獲得季節聖代等贈菜。圖／王品提供

滑滑手機揪人吃飯、玩遊戲，王品集團旗下的四大品牌即加碼豪華贈菜，包括夏慕尼款待一人一份「海洋鮑貝」，品田牧場、hot 7隨機贈「酥炸廣島牡蠣」、「鐵板雪花牛」等豪華贈菜，就饗鐵板燒招待「蝦仁蛋」。

暑假來臨，可以盡情揪友吃飯。鐵板燒「夏慕尼」與知名聚餐交友平台「Eatgether」攜手請客，即日起到7/31，Eatgether用戶只要在APP中開2人局揪人吃飯，平日到店消費兩客套餐，出示App指定畫面，即款待一人一份「海洋鮑貝」，一次品嘗松露鮑魚和起司扇貝美味，總價值880元。活動詳情以品牌官網說明為準。

排霸主「品田牧場」則邀粉絲打開手機玩遊戲，開心過暑假。即日起至8/27，每周到品田牧場LINE官方帳號玩「豬排水上樂園」大富翁遊戲，擲骰子隨機獲得贈菜兌換券，包含「酥炸廣島牡蠣」、「季節聖代」、「日式唐揚雞」、「香酥海老」、「炙燒明太子魷魚」等。此外，活動期間使用品田牧場LINE官方帳號集點，到店內用或外帶集滿3點，可獲得平日內用88折優惠券。

「品田牧場」7/18起將推出新菜「進擊の巨蝦黃金豬排」、「厚切腰內明太子大阪燒」，搭配菜單中「熱銷推薦」一同點餐，可現折50元。

鐵板燒「hot 7」也歡迎鐵粉到LINE官方帳號同樂，即日起到8/31，每周玩「hot 7最速Pair」遊戲，為單身貴族「Q飯哥」找尋速配伴侶，可獲得「鐵板雪花牛」、「泰式鮮蝦」、「金沙雙魷」等下飯料理兌換券，到店享用兩客套餐即可兌換。

今年3月誕生的「就饗鐵板燒」，即日起內用2種青菜可無限續點。7/31前推出「海胃三鮮季」，期間平日到店內點用兩客套餐，出示指定活動畫面，即贈一份價值128元的「蝦仁蛋」。此外，7/31前，來店外帶或者使用Uber eats外送單筆金額滿299元，即贈店內人氣最高的「職人奶茶」1杯。

7月底前，平日到就饗鐵板燒內用兩客套餐，出示活動畫面，即贈「蝦仁蛋」一份。圖／王品提供
7月底前，平日到就饗鐵板燒內用兩客套餐，出示活動畫面，即贈「蝦仁蛋」一份。圖／王品提供
打開手機交朋友，夏慕尼攜手聚餐交友平台「Eatgether」請客吃飯。圖／王品提供
打開手機交朋友，夏慕尼攜手聚餐交友平台「Eatgether」請客吃飯。圖／王品提供
hot 7鐵粉可上LINE官方帳號玩hot 7 Pair遊戲，有機會獲得「泰式鮮蝦」等豐富贈菜。圖／王品提供
hot 7鐵粉可上LINE官方帳號玩hot 7 Pair遊戲，有機會獲得「泰式鮮蝦」等豐富贈菜。圖／王品提供

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