台鐵便當節136名幸運兒出爐 可獲Apple Watch等好禮
台鐵第8屆鐵路便當節日前落幕，網路互動有獎徵答活動得獎者出爐，136名幸運兒可獲得Apple Watch、Switch主機加健身環、夢工場造型抱枕、保溫瓶、特製便當盒、火車造型筆袋及迴力小火車等好禮。
台鐵提醒，特獎、頭獎得獎民眾，務必於指定期限內回覆相關資料；貳獎、參獎、肆獎、伍獎獲獎者，將以個人所留聯絡方式通知中獎及寄送獎品，若因逾期未回覆資料、資料不全或地址錯誤，而導致獎品無法寄送、退回、冒領或遺失者，視同放棄中獎權益，恕不另行補發。
台鐵表示，本次活動總瀏覽人次超過5萬人，抽獎人次超過8000人。136名幸運得獎者名單公告於活動網站(https://tra136.railway.gov.tw/)
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