快訊

李玟才剛辭世...就有「無良人」做這件事 親姊火大發文開罵了

台鐵便當節136名幸運兒出爐 可獲Apple Watch等好禮

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵第8屆鐵路便當節日前落幕。圖／本報資料照片
台鐵第8屆鐵路便當節日前落幕。圖／本報資料照片

台鐵第8屆鐵路便當節日前落幕，網路互動有獎徵答活動得獎者出爐，136名幸運兒可獲得Apple Watch、Switch主機加健身環、夢工場造型抱枕、保溫瓶、特製便當盒、火車造型筆袋及迴力小火車等好禮。

台鐵提醒，特獎、頭獎得獎民眾，務必於指定期限內回覆相關資料；貳獎、參獎、肆獎、伍獎獲獎者，將以個人所留聯絡方式通知中獎及寄送獎品，若因逾期未回覆資料、資料不全或地址錯誤，而導致獎品無法寄送、退回、冒領或遺失者，視同放棄中獎權益，恕不另行補發。

台鐵表示，本次活動總瀏覽人次超過5萬人，抽獎人次超過8000人。136名幸運得獎者名單公告於活動網站(https://tra136.railway.gov.tw/)

台鐵 便當 頭獎

延伸閱讀

健走抽大獎！全台70條「尋寶步道」任務完成抽按摩椅Apple watch

真的咬蘋果？白衣男店內狂咬Apple Watch　失常行為影片瘋傳

Apple 15歲被要求全裸試鏡 1線索加害者身分呼之欲出

Apple受夠了！深夜發文親揭「性騷受害真相」

相關新聞

冠軍獨得價值70萬元大獎！德州鮮切牛排IG Reels挑戰賽來了

開展餐飲集團旗下連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，7月7日至8月15日邀請民眾一同參加IG Reels...

Swatch全新西門形象店開幕 新生代饒舌歌手站台話題腕表「重磅」現身

為了更符合商圈的年輕、潮流氛圍，2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。全新店裝不僅展現Swatch一貫活力、創意和獨特風範，還加碼曝光全新BIG BOLD IRONY系列表款，讓粉絲們能立即入手最佳造型單品。

喝啤酒界香檳「PERONI 沛羅尼」 抽高雄洲際一泊二食

義大利頂級啤酒「PERONI 沛羅尼」自8月1日至31日攜手全台40間PERONI指標餐廳，消費滿指定杯數／瓶數，可獲得...

燦坤夏日會員特典限時10天全館5折起 AKIRA帥氣站台

燦坤暑期最大檔「真快樂」會員特典自7月7日至16日連續10天熱鬧開跑，全館下殺5折起，價值台幣百萬的燦坤K幣狂抽10天，...

婁俊碩、吳卓源同穿BOSS x 小王子聯名示範情侶裝穿搭

七夕情人節將至，德國時尚品牌BOSS在此際與今年歡慶80週年的「小王子」（Le Petit Prince）攜手推出限定聯...

FRIDAYS獨創6種義麵新吃法 穿義大利3色旗內用送開胃菜

美式餐廳 TGI FRIDAYS 今夏以義大利麵為主軸，推出「World of Pasta 麵的義饗世界」翻玩創意，將中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦