台鐵便當節136名幸運兒出爐 可獲Apple Watch等好禮

為了更符合商圈的年輕、潮流氛圍，2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。全新店裝不僅展現Swatch一貫活力、創意和獨特風範，還加碼曝光全新BIG BOLD IRONY系列表款，讓粉絲們能立即入手最佳造型單品。

2023-07-06 16:52