必勝客「買1大送2小」！3個比薩555元 最高現省1256元

暑假期間聚餐多，「必勝客」首度推出「買1大送2小」的優惠方案，3個披薩最低555元起，最高現省1,256元。另外「外送買小送小」也持續供應中，最高現省628元。

即日起至7月17日期間，不分平假日時段，必勝客推出全新外帶優惠。凡購買1個13吋大比薩，就送2個9吋小比薩。大比薩口味包括15款經典口味，9吋小比薩則包含限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇等6款。全套組合優惠價最低555元起，最多可省1,256元。

即日起至7月31日期間，必勝客也持續推出「外送買1送1」的限時優惠，9吋小比薩可享買1送1，包括有15種經典口味可以選擇。