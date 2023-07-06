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全國電子破盤活動開跑 大家電7.7折起滿額抽萬元現金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子7月破盤指定電腦、筆電6.6折起，求職季新鮮人在全國電子一站購足工作好幫手，指定舊機折價金還加碼回饋10%。圖／全國電子提供
全國電子7月破盤指定電腦、筆電6.6折起，求職季新鮮人在全國電子一站購足工作好幫手，指定舊機折價金還加碼回饋10%。圖／全國電子提供

全國電子7月破盤活動從7月7日起至7月18日火熱開跑，全館家電享9折、大家電享7.7折起，電腦也享6.6折起，單筆消費滿10萬元登錄發票還能天天抽萬元現金，7月8日當天還有最美店長李多慧攜樂天女孩Rakuten Girls將在全國電子桃園環球門市（A19）擔任一日店長應援助陣，當日於全國電子桃園環球門市消費滿3,000元，即可與李多慧及樂天女孩合影，消費滿6,000元除合影外，還能獲得勝利妖精李多慧及現場2位樂天女孩的親筆簽名。

除了破盤優惠，手機綁定全國電子LINE好友再享好友優惠，購買空調、冰箱、洗衣機、電視4大家電獨享滿25,000元送LINE Points點數1,000點，還有LINE幸運拉霸遊戲送最高2,000元折價序號，天天抽、天天折。LINE好友7月底前購買空調、冰箱、洗衣機，全額付清且在8月15日前完成安裝，全國電子加碼送8,000元3C家電補助金，電視、冰箱、洗衣機、空調、淨水機、洗碗機及廚房設備用品和筆電8大品項都可折。還有總統級精緻安裝，空調8年免費延長保固，冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機更推出30天免費體驗、不滿意全額退。

學生、新鮮人開學開工電腦設備全國電子也提前幫你備齊，指定出清筆電6.6折起，包含ASUS、 acer、MSI、HP及Lenovo眾多品牌筆電，還有「3C舊換新揪開心」指定回收商品現場快速估價馬上折，破盤期間指定舊機折價金加碼回饋10%。「全新競化」活動再延長，買指定電競筆電送電競螢幕、再享玩家必備電競週邊加價購，購足電競行頭。

另外，行動電子支付回饋當然也不能錯過，7月7日至8月31日使用icash Pay單筆消費滿4,000元以上享5% OPENPOINT回饋，每戶回饋上限1,500點；7月破盤期間刷台灣Pay也祭出10%回饋，滿5,000元送500元折價券、限量600名；悠遊付即日起至9月30日滿額最高享6%回饋。

到全國電子買4大家電空調、冰箱、洗衣機、電視滿額送LINE Points點數，8月15日前指定商品完成裝機加碼送8,000元3C補助金。圖／全國電子提供
到全國電子買4大家電空調、冰箱、洗衣機、電視滿額送LINE Points點數，8月15日前指定商品完成裝機加碼送8,000元3C補助金。圖／全國電子提供
全國電子7月破盤空調安心購，大家電7.7折起賺很大，8年免費延長保固，更推出30天免費體驗、不滿意全額退。圖／全國電子提供
全國電子7月破盤空調安心購，大家電7.7折起賺很大，8年免費延長保固，更推出30天免費體驗、不滿意全額退。圖／全國電子提供
全國電子破盤活動7月7日火熱開打，7月8日還有最美店長李多慧、樂天女孩在桃園環球門市擔任一日店長應援助陣。圖／全國電子提供
全國電子破盤活動7月7日火熱開打，7月8日還有最美店長李多慧、樂天女孩在桃園環球門市擔任一日店長應援助陣。圖／全國電子提供

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