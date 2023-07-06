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HUBLOT x NESPRESSO回收咖啡與鋁製膠囊 重生為高級表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，限量發行200枚，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，限量發行200枚，74萬9,000元。圖／宇舶表提供

瑞士頂級製錶品牌宇舶表（Hublot）推出首個回收材質腕表：宇舶攜手咖啡品牌Nespresso，以永續環保愛地球的理念，歷時一年研發，以循環再製的技術共同推出全球限量200只的Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，是兩大瑞士品牌首度合作。

Big Bang Unico Nespresso Origin腕表以Nespresso的回收素材重新製作而成，42毫米的鋁製表殼是融合密度不同的鋁材質與28% Nespresso咖啡膠囊的回收鋁材質製作而成，包含表圈、表冠和按把，並均經過陽極氧化緞面與拋光處理成鮮豔的綠色色調，也就是品牌最新的秘魯有機咖啡膠囊的顏色。

而表帶部分也以升級回收材質製作：宇舶攜手Nespresso的合作夥伴SingTex，利用Nespresso咖啡膠囊的回收咖啡渣，製作S.Café®環保科技咖啡紗布料（5%咖啡渣和95%再生聚酯組成）。橡膠表帶的製作過程中，更添加4.1%的咖啡渣以及8.2%的再生白色橡膠，平衡各種不同成分，精心實現理想的色彩與品質。

事實上，因為Big Bang Unico Nespresso Origin腕表從表殼到表帶使用了七種不同材質（陽極氧化鋁、漆面指針、表鏡的品牌標誌、橡膠表帶、以及Velcro尼龍複合織物表帶等），因此要能完成均勻的一致的色澤並不容易。

隨表亦提供首個宇舶生態綠環保表盒（Hublot Greenbox case），整個表盒均採用橡木材質，以98%可持續回收材料製成，使用來自法國勃艮第和德國黑森林的百年老橡木。這些高品質的木是以尊重樹木的生命周期下採用，符合生態環保原則，未來將應用於全系列商品。Big Bang Unico Nespresso Origin聯名腕表的表盒更特別裝飾雙方品牌標誌，並使用咖啡渣固定。

Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，限量發行200枚，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，限量發行200枚，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，配生態綠環保表盒，限量發行200枚，74萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Nespresso Origin腕表，配生態綠環保表盒，限量發行200枚，74萬9,000元。圖／宇舶表提供

咖啡 品牌 腕表

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