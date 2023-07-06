孫藝珍產後復出看秀 短褲套裝完美瘦身根本少女

范倫鐵諾（VALENTINO）於巴黎高訂周發表2023-2024秋冬高訂系列時裝「UN CHÂTEAU」，雖然法文意指「城堡」，對創意總監Pierpaolo Piccioli而言，他將這座城堡的概念昇華，從以往貴族身份與地位的象徵，到現代社會中被洗去符號化的階級含義、可以接納任何人的空間，可以成為一個平等的、頌揚美、個性與自由的公共舞台。韓國女星孫藝珍更特地出席看秀，是產後首度復出出席公開的時尚大秀。

大秀由名模Kaia Gerber開場，經典的白襯衫牛仔褲經過重新詮釋，寬大的廓形流露當代氣息，閃亮的平底鞋裝飾大型蝴蝶結，體現刪繁就簡的風格特色與將人文置於核心地位的設計理念：極致的裁剪貼合身體曲線、隨身體的行進而律動；減少接縫與裁片，讓布料成就時裝本身的美感：織物的重量被減輕，具象的裝飾變幻為抽象的細節。多套色調分明的阿拉伯花紋讓人聯想到富麗堂皇的巴洛克風格，在極簡手法中成就被極致簡化的極繁主義。挺括的褶皺賦予織物雕塑般的美感，捕捉身體行走之時的動態瞬間。