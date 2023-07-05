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穿「比基尼」吃王品「套餐1折」！5大鍋物品牌都適用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
聚針對中科店、公益店，推出台中人享澎湖海鮮祭餐點88折優惠。圖／王品提供
聚針對中科店、公益店，推出台中人享澎湖海鮮祭餐點88折優惠。圖／王品提供

炎炎夏日，王品集結旗下「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」等5個鍋物品牌，推出澎湖海鮮祭優惠方案，不僅有澎湖主題餐點，同桌顧客全部穿著比基尼，就可享「指定套餐1折」的優惠。

王品5個鍋物品牌所推出的澎湖海鮮祭活動，選用明蝦、小卷、火燒蝦、絲瓜、蛤蜊等不同澎湖食材，搭配肉品與配料組成不同的套餐方案。即日起至8月31日期間，至各個品牌點購指定套餐，凡全桌顧客穿著「比基尼」，就可享1折優惠；另外若穿著「花襯衫」，則可享88折優惠。以青花驕所推出的「青花驕 嗨森花火宴 4人套餐」為例，原價4,388元，1折價為439元，現省3,949元。（服務費以原定價計算）

除此之外，7月10日至8月31日期間，至「聚」台中中科店、公益店用餐，點購澎湖海鮮祭指定餐點，並出示台中人的身份證件，即可享澎湖海鮮祭指定餐點88折優惠。另外即日起至8月31日期間，至板橋捷運江子翠店、高雄夢時代店用餐，並填寫google評論，即可贈送「主廚海鮮漿」1份。

「和牛涮」自即日起與國民零食「乖乖」聯名，推出「和牛黑咖哩」、「炙燒和牛壽司」兩款口味乖乖，還原店內招牌的和牛黑咖哩與炙燒和牛壽司的風味。即日起在全台全家販售。2024年6月30日前，憑聯名乖乖包裝截角，到店內用消費2客頂級和牛套餐，立即招待「日本 A5 和牛」1份。7月7日至7月29日的每週五、六晚間，更加碼「和牛涮涮拳王」挑戰，當日拳王可獲得「和牛涮口味乖乖限量大包裝」及「極上和牛套餐券」1張。

和牛涮與乖乖聯名，推出「和牛黑咖哩乖乖」、「炙燒和牛壽司乖乖」。圖／王品提供
和牛涮與乖乖聯名，推出「和牛黑咖哩乖乖」、「炙燒和牛壽司乖乖」。圖／王品提供
王品集團5大鍋物聯手推出「澎湖海鮮祭」，穿著比基尼還可享1折優惠。圖／王品提供
王品集團5大鍋物聯手推出「澎湖海鮮祭」，穿著比基尼還可享1折優惠。圖／王品提供

澎湖 套餐 海鮮

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