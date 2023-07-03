涓豆腐「洋蔥白醬、肯瓊醬韓式炸雞」雙味新登場

連鎖韓式料理餐廳「涓豆腐」理解年輕族群對於韓式炸雞、韓式煎餅的喜好，今夏邀請韓國DKORE韓式料理連鎖餐廳的金守貞主廚客座，推出「韓味微醺」主題活動，打造一系列特色料理。其中全新的「洋蔥白醬韓式炸雞」將炸雞搭配上順口的特製白醬，滋味酸甜爽口，每份328元；「肯瓊醬韓式炸雞」則是將韓式風格的肯瓊醬搭配上炸雞，帶來獨特的辛香滋味，每份328元。

此外，「起司馬鈴薯煎餅」將馬鈴薯泥配上火腿、德式香腸、玉米、甜椒等配料，煎香後再配上大量起司與特製洋蔥醬，兼具濃郁香氣與清爽，每份328元。同時涓豆腐並引進韓國年輕族群喜愛的「初飲初樂零糖燒酒」，每罐298元。

為慶祝新品上市，即日起至點購「洋蔥白醬韓式炸雞」或「肯瓊醬韓式炸雞」，搭配「初飲初樂零糖燒酒」原價298元，現折30元，優惠價268元。

爭鮮餐飲集團旗下的「MAGiC TOUCH」，今夏跨界聯手時髦雞尾酒「WAT」，聯名限定推出「紫蘇紅蘋氣泡雞尾酒」。以夏季味蕾新選擇為發想，選用清新紫蘇與熟甜蘋果結合，搭配四季烏龍的白花茶香，具有爽口生津的滋味，單瓶160元，瓶標撕開還有機會獲得「老闆請客加送1瓶」。此次並推出WAT聯名雞尾酒加上唐揚炸雞組合，原價240元，特價200元。

MAGiC TOUCH同時在7月於限定門市推出全新力作「大滿溢」系列，共計有13款餐點，包含有「鮭卵大干貝」、「海膽大干貝堡」、「雙貝爆爆」、「起司厚切鰻魚」等品項，每份60～180元，即日起於MAGiC TOUCH台茂、台北南港、台中勤美、員林、巨蛋店推出。台北林森店於7月14日全新開幕後，也將同步供應。