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拚了！肯德基「外送餐25分鐘沒到」 就贈「咔啦脆雞」
隨著餐飲外送需求增高，「肯德基」宣佈於六都成立「外送共享中心」，透過整合各區域外送資源提昇服務，並承諾「外送25分鐘美味到！」若餐點未於25分鐘內送達，就贈送「咔拉脆雞」1塊。同時肯德基也推出不同外送優惠，包括消費滿額送蜘蛛人收納袋、蜘蛛人優惠餐67折、滿350元免運費等不同方案。
根據肯德基指出，「外送服務重度使用者」逐年倍數成長，然而餐飲業者，必須投靠第三方外送平台才能外送餐點，但有送餐速度慢、餐點冷掉、外送員素質不佳等缺點。
肯德基本次推動「六都外送共享中心計畫」，標榜透過整合區域內門市、自建品牌外送共享中心車隊，從電腦自動配發訂單，至追蹤餐點與外送時間等，有效縮短外送時間。肯德基也透露，目前全台六都已加入肯德基外送共享中心，外送員人數達600人，承諾「外送25分鐘美味到！」
呼應新服務登場，7月4日至7月31日期間，透過肯德基官方訂餐管道完成訂單，若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將會贈送「咔啦脆雞1塊」兌換券至訂購人手機，可供下次「消費滿99元」搭配使用，限於30天內兌換完畢。
除此之外，7月4日至11日期間，外送消費滿459元，就贈送「蜘蛛人收納袋」；同時段還有「蜘蛛人優惠餐」，內含咔啦脆雞x6、香酥脆薯x1、原味蛋撻x4、百事可樂1瓶，優惠價459元。7月4日至7月31日期間，外送購物滿350元可享免運，同時段加入pk app會員另有回饋優惠。
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