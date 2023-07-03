米其林推薦！90年鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中

時常成為韓劇中主角為了形塑氣場，而不可缺少的韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER近期曝光與 D'heygere飾品聯名系列新款。以珠寶設計為概念而推出的太陽眼鏡跟光學眼鏡，打破框架將戒指或耳環點綴於鏡框或鏡臂上，高調設計讓人難忘。

2023-07-03 16:06