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米其林推薦！90年鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「菊川鰻三吃」，每套800元。記者陳睿中／攝影
「菊川鰻三吃」，每套800元。記者陳睿中／攝影

喜歡吃「鰻魚飯」的台中民眾有福了！創立於1932年、獲得日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，預計將於9月進駐台中西屯區，開設在台第二間分店，將為台中的饕客帶來新選擇。

最初從事鰻魚批發，後來轉型成為鰻魚料理餐廳的「うなぎ四代目菊川」，自1932年於日本名古屋起家，至今已有超過90年的歷史。今年1月，うなぎ四代目菊川由橘焱胡同餐飲集團引進來台，於台北中山區開設台灣首店，鄰近捷運松江南京站。店內以關西式手法，將鰻魚現殺現烤上桌，供應名物蒲燒一本重、名物蒲燒一本定、名物白燒一本定、菊川鰻三吃等鰻魚料理。

除了台北店之外，「うなぎ四代目菊川」即將於今年9月進駐台中，店址落於西屯區，目前已經進入人才招募的階段。對於喜愛鰻魚飯的中部民眾來說，隨著「うなぎ四代目菊川」的進駐，也將為台中餐飲市場帶來不同的精彩。

名物蒲燒一本重，每套950元。記者陳睿中／攝影
名物蒲燒一本重，每套950元。記者陳睿中／攝影

鰻魚 日本 餐廳

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