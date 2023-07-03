造型超吸睛！台南麻豆星巴克7/5開幕 網喊衝一波朝聖

施工逾1年，星巴克台南麻豆門市即將在7月5日正式開幕，店面實體照也隨之曝光，白色建築外型外觀以文旦樹為概念，帶有幾分未來感，特殊建築外觀引發網友熱烈討論，「想去朝聖」、「原來逛市場停車看到的那顆就是星巴克」、「下午才經過，真的很像蒙古包，期待一下完工的造型」、「大白柚造型」、「很有特色、很棒」。

星巴克台南麻豆門市建築外觀以文旦樹為概念，相當吸睛。圖／摘自台南式FB粉專。

星巴克台南麻豆門市位於中正路尾緊鄰全聯，丹丹漢堡也在近百公尺距離內，除麻豆外，附近下營、六甲、官田過來都方便，不少網友表示改天一定要來朝聖，親眼看看這棟造型特殊的建築，順便享受一下開幕相關優惠。

星巴克台南麻豆門市建築設計圖。圖／摘自台南式FB粉專。

星巴克台南麻豆門市開幕期間，推出多項單一門市專屬優惠，7月5日起至8月4日憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。單筆交易最高限購兩杯，乙杯支付原價、乙杯支付半價，並限當場一次領取。

7月5日起至8月4日（7月13日除外）活動期間，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋乙個；當日單筆消費滿3000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個。此外，7月5日起至7月16日，凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，即可贈限定品項乙個。

◎星巴克台南麻豆門市

門市地址：台南市麻豆區中正路210號

門市電話：06-5711663