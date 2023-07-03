4款造型！麥當勞「三麗鷗抱枕」超萌上市 熟客券回歸
睽違4年，麥當勞再度與三麗鷗攜手合作，推出「麥麥萌友夏日派對抱枕」系列，包括有Hello Kitty與小熊朋友、布丁狗與馬芬等4種款式接力限量登場。此外，「得來速熟客券」也將限時回歸，集滿3張就可免費兌換「大麥克」1個。
麥當勞自2018年起與三麗鷗攜手推出「Hello Kitty」系列抱枕，睽違4年之後，再度推出「麥麥萌友夏日派對抱枕」，包含有Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、酷洛米等角色登場，不僅可作為辦公室靠枕，也可以作為育兒玩偶使用。
「麥麥萌友夏日派對抱枕」自7月5日上午11時起，率先推出「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」抱枕 ；7月12日上午11時起「美樂蒂與利茲姆」、 「酷洛米與巴庫」抱枕接續登場，全系列全台限量10萬個。單買399元，購買任一套餐加購價369元。
自7月5日起至8月8日，至麥當勞得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次可獲得1張「熟客券」，集滿3張，即可於下次至得來速窗口時免費兌換「大麥克」1個（兌換期間自7月5日起至8月15日止）
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