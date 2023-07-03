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台日夢幻聯名！C&C攜手CHOYA 無酒精氣泡飲限量登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
C&C跨海攜手日本國民梅酒品牌CHOYA，推出「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」。圖／黑松提供。
C&C跨海攜手日本國民梅酒品牌CHOYA，推出「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」。圖／黑松提供。

CHOYA海外首款飲料聯名！夏日氣溫直線攀升，以水果口味、清涼暢快的氣泡備受年輕人喜愛的黑松C&C，看準夏日氣泡飲料市場需求，跨海攜手日本國民梅酒品牌CHOYA打造台日夢幻聯名「南高梅煎じ茶氣泡飲」。全台限量18萬瓶，即日起於全家便利商店獨家販售，每瓶售價39元，即日起至7月25日享期間限定嘗鮮價32元。

本次為CHOYA首次聯名海外飲料，黑松研發團隊與CHOYA歷經多次的跨海調整與風味確認，並承襲CHOYA品牌無添加香料、色素、酸味劑的堅持，嚴選CHOYA紀州南高梅搭配日本靜岡煎茶，再加上沁爽的碳酸氣泡，讓口感層次更豐富，最終成功打造出台日聯名的夢幻飲品。

口感豐富有層次的水果風味氣泡飲向來是C&C的特色，本次C&C特別選用CHOYA日本紀州南高梅搭配靜岡煎茶，再加上碳酸氣泡，帶來梅子果香、茶香、氣泡感的多重風味，一入口就能享受到微酸、微甜的清爽沁涼感。

「C&C x CHOYA南高梅煎じ茶氣泡飲」瓶身設計也完美表現產品特色，以橘紅、鮮黃、果綠設計呈現搶眼漸層包裝，象徵紀州南高梅獨特的果實色，以風味及顏值擄獲消費者喜愛，提供味覺與視覺的雙重感官享受。

「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」於全家便利商店獨家販售。圖／黑松提供。
「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」於全家便利商店獨家販售。圖／黑松提供。
「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」選用日本紀州南高梅及靜岡煎茶，打造日系質感。圖／黑松提供。
「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」選用日本紀州南高梅及靜岡煎茶，打造日系質感。圖／黑松提供。
「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」結合了梅子風味、靜岡煎茶香氣與碳酸氣泡的清涼暢快感。圖／黑松提供。
「C&C x CHOYA 南高梅煎じ茶氣泡飲」結合了梅子風味、靜岡煎茶香氣與碳酸氣泡的清涼暢快感。圖／黑松提供。

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