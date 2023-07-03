聽新聞
test
0:00 / 0:00
台日夢幻聯名！C&C攜手CHOYA 無酒精氣泡飲限量登場
CHOYA海外首款飲料聯名！夏日氣溫直線攀升，以水果口味、清涼暢快的氣泡備受年輕人喜愛的黑松C&C，看準夏日氣泡飲料市場需求，跨海攜手日本國民梅酒品牌CHOYA打造台日夢幻聯名「南高梅煎じ茶氣泡飲」。全台限量18萬瓶，即日起於全家便利商店獨家販售，每瓶售價39元，即日起至7月25日享期間限定嘗鮮價32元。
本次為CHOYA首次聯名海外飲料，黑松研發團隊與CHOYA歷經多次的跨海調整與風味確認，並承襲CHOYA品牌無添加香料、色素、酸味劑的堅持，嚴選CHOYA紀州南高梅搭配日本靜岡煎茶，再加上沁爽的碳酸氣泡，讓口感層次更豐富，最終成功打造出台日聯名的夢幻飲品。
口感豐富有層次的水果風味氣泡飲向來是C&C的特色，本次C&C特別選用CHOYA日本紀州南高梅搭配靜岡煎茶，再加上碳酸氣泡，帶來梅子果香、茶香、氣泡感的多重風味，一入口就能享受到微酸、微甜的清爽沁涼感。
「C&C x CHOYA南高梅煎じ茶氣泡飲」瓶身設計也完美表現產品特色，以橘紅、鮮黃、果綠設計呈現搶眼漸層包裝，象徵紀州南高梅獨特的果實色，以風味及顏值擄獲消費者喜愛，提供味覺與視覺的雙重感官享受。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言