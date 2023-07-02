台南麻豆終於有星巴克了！7/5起憑卡連續31天「第二杯半價」

施工逾1年，星巴克台南麻豆門市即將在7月5日正式開幕，開幕期間推出多項台南麻豆門市專屬優惠，7月5日起至8月4日憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。單筆交易最高限購兩杯，乙杯支付原價、乙杯支付半價，並限當場一次領取。

7月5日起至8月4日（7月13日除外）活動期間，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋乙個；當日單筆消費滿3000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個。

此外，7月5日起至7月16日，凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，即可贈限定品項乙個。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克台南麻豆門市位於中正路尾緊鄰全聯，白色建築外型外觀以文旦樹為概念，帶有幾分未來感，也有人覺得像是一個大型蒙古包，相當吸睛。

星巴克台南麻豆門市推出多項活動。圖／摘自星巴克官網。

◎星巴克台南麻豆門市

門市地址：台南市麻豆區中正路210號