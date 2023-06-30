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平民美食扛不住！四海遊龍明起漲價 鍋貼貴0.5元、小菜漲5元
通膨漲聲不斷，平民美食鍋貼也喊漲。連鎖業者四海遊龍宣布明（1）日起，鍋貼、水餃等部分商品將調漲0.5元、小菜漲5元。調整後的售價，鍋貼每粒為6.5元，水餃每粒7元。
消息來自四海遊龍的公告，「近期面臨通膨導致原物料漲價的壓力，導致營運成本不斷上揚，總部考量再三調整部分商品售價。」
四海遊龍上一次調漲商品價格為2021年12月28日，當時鍋貼、水餃每顆貴0.5元，部分小菜、飲品漲5元，湯品全面調漲5~10元。一年半後，再度調漲價格。
同樣為鍋貼連鎖龍頭之一的八方雲集，2月13日已先調漲，韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米口味等鍋貼漲0.3元，招牌鍋貼和水餃每顆調漲0.5元，平均漲幅約5％，若結帳時統整非整數，則採捨去尾數方式結帳。
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