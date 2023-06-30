平民美食扛不住！四海遊龍明起漲價 鍋貼貴0.5元、小菜漲5元

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫第二季暑假開播，6月30日起正式於高雄駁二大勇P3倉庫盛大開展，由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進「咒術迴戰展」開啟海外巡迴，繼台北展出後，高雄為台灣最終站，後續將移展到香港、新加坡、馬來西亞等地。此次主辦特別規劃高雄限定全新展區「術式拍照亭」，還有獨家紀念商品，讓人期待值破表，成為今年暑假必訪的人氣動漫展！

2023-06-30 15:29