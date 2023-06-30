全台最高立食區明開幕！白水豆花 X KADOKADO 101展店

全台最高的立食區即將登場，這是文青國宴「白水豆花」與創意造型雞蛋糕「KADOKADO」全台唯一的獨家聯名櫃，明(7月1日)起正式於101百貨89樓觀景台登場；7月1日至8月31日憑購買觀景台門票附贈的折價券，消費白水豆花一碗和一份KADOKADO雞蛋糕可現折50元，每天限量1千張，送完為止。

深受文青喜愛的「白水豆花」，除礁溪店及永康街店之外，再與創意造型雞蛋糕「KADOKADO」首次獨家聯名，斥資在101百貨89樓觀景台，打造全台最高立食區。櫃位以黑色的燒杉代表製作雞蛋糕的熱能，類似泉水川滴的洞石板象徵白水豆花煮豆漿使用的天然水須經過山脈岩層過濾，天然純淨，富含大地養分；更饒富趣味的是將台灣傳統雞蛋糕模具加工成點單的菜單，勢必也將成為拍照焦點與話題。

白水豆花強調使用宜蘭雪山新鮮湧泉製作，遵循古法直火煮漿，豆香味甘甜，掌握精緻濃度與溫度，加入東岸太平洋深層海水作為天然凝固劑，融合山與海的微量元素，香滑嫩彈。KADOKADO的雞蛋糕則採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場、無任何添加的六甲田莊鮮乳，完全不加一滴水，外脆內鬆軟，充滿雞蛋香。

白水豆花 X KADOKADO 101獨家聯名高空店，除了販賣白水豆花和雞蛋糕，還有獨特的高山冷萃茶，現場手工現萃，推薦「絕不烏龍」和「梨山青玉」兩款，「絕不烏龍」茶湯散發迷人的果香味，滋味醇厚回甘；「梨山青玉」滋味鮮甜，有花香迴繞於茶湯。電話：02-8101-0096。