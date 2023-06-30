聽新聞
test
0:00 / 0:00
分享美麗祕訣！郭雪芙吃原型食物 下廚透露好身材訣竅
以女子團體出道的郭雪芙，近年更是因為演「華燈初上」、「因為你如此耀眼」戲劇備受肯定，近期更是在實境節目「光露營就很忙了」吸引不少粉絲。日前現身日本保養錠Chocola BB俏正美品牌活動代言，分享自己美麗的秘訣。
郭雪芙以一襲白色雪紡上衣及裸粉色裙子，襯出好氣色，談到工作繁忙如何保持亮眼？她私下表示因為長時間工作在外，作息混亂很難在家好好的休息保養。因此透露平時的自己，需要靠保養錠補充不足的營養，所以女神的好氣色，就要靠自己努力來加強。
她提到，自己在家時會下廚，也比較偏好原型食物，也在記者會上分享自己時常做的一道菜，金針菇切三段，搭配花椰菜、娃娃菜，撒點胡椒、鹽來調味，低熱量又健康的吃法，再搭配保養錠，是氣色紅潤的內在防護最佳幫手。
郭雪芙提到內在防護的重要性外，話題也延燒到近期大家最關注的「#MeToo」話題。郭雪芙表示，大家都要尊重每一個人的身體自主權，自己也要懂得保護自己。至於問到郭雪芙如何避免被騷擾時，則表示自己小時候不太懂得表達、或不敢說出口，但現在長大的自己，遇到如果讓自己不太舒服的事情，就應該直接表達、直接拒絕，同時也建議大家如果遇到類似的情況，要勇敢面對，並且尋求幫助，更要給身旁人更多的關心與關注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言