王棠云秀纖腰穿搭挺愛店開幕 自招「我其實都在憋氣」

在全台已有多個據點的高端運動選品店ASPORT正式進駐NOKE忠泰樂生活商場一樓，品牌好友也是余文樂嬌妻的王棠云亦特別現身力挺，以秀蠻腰的兩截式運動穿搭，展現好身材，卻笑說「其實我都在憋氣」。

王棠云透露一周至少會運動五天，「除了周末小孩沒上課的時間」以外，她幾乎天天都會安排不同行程，像是皮拉提斯、拳擊或是網球、羽毛球都是她會嘗試的。但被問如此勤奮的運動維持身形，那是否有滿意的線條？王棠云卻謙虛的說「沒有耶，但還需要努力，不過手臂的改變比較有感覺」，覺得可以無負擔的秀出手臂。而如此常運動的她，對於挑選服裝也有自己的一套哲學，像是「彈性好的面料、合身剪裁，但比較少亮色」，所以ASPORT提供了她所在乎的元素，因此是愛店之一。

王棠云覺得手臂線條鍛鍊有成，因此可以大方秀，不用刻意憋氣。圖／ASPORT提供

全新的ASPORT忠泰樂生活店，不同於其他門市，因應商圈慢活氛圍，品特別引進義大利製的奶綠色磁磚搭配白色店裝，帶給人清新的感受。其次，受到名模Kendall Jenner、Hailey Bieber、Bella Hadid等人喜愛的瑜珈品牌ALO YOGA也在ASPORT忠泰樂生活店看到最齊全的品項。ASPORT提到這是品牌於美國本土之外，展示最多商品的門市。

高端運動選品店ASPORT正式進駐NOKE忠泰樂生活商場一樓。圖／ASPORT提供

除了各式美型運動裝，ASPORT還陳列了洛杉磯運動鞋履品牌APL TechLoom Zipline最新跑鞋系列，選用全新專利輕質透氣單層鞋面結合APL FutureFoam® 跑步中底與專利Souffle鞋墊帶來緩衝和舒適度。其線型式環繞鞋面，提供橫向和縱向全面性支撐，在不影響靈活度的同時，更提供輕盈透氣性腳感，輕量級實心橡膠外底設計更可適應戶外路跑及健身房跑者。

全新的ASPORT忠泰樂生活店，因應商圈慢活氛圍，特別引進義大利製的奶綠色磁磚搭配白色店裝，帶給人清新的感受。圖／ASPORT提供