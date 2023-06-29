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POP MART進駐台中新光三越 全台最大店上百種款式挑選

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
POP MART台中新光店推出一系列的MEGA MOLLY限量熱賣商品。圖／POP MART提供
POP MART台中新光店推出一系列的MEGA MOLLY限量熱賣商品。圖／POP MART提供

國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特自2022年9月於新光三越台北信義新天地A11開出首間實體店後，現在再迎來第2間門市，進駐台中新光三越6樓今日正式開幕，為目前全台最大店，販售超過上百種款式，開幕期間發售全球限量3,000隻的 「SKULLPANDA梅花士兵」及多款限量熱賣商品，還有開幕滿額贈禮活動，讓中部娃友就近選購蒐集。

POP MART泡泡瑪特台灣表示，在台中新光店開幕之後，展店計畫將持續推進，期待在2023年底前開出第一家POP MART街邊店，打造屬於娃友們的泡泡天堂。

POP MART台中新光店有比台北更大的空間，慶祝進駐台中，今日台中店搶先全台發售全球限量3,000隻的「SKULLPANDA梅花士兵」，門市限量80隻，凡單筆消費滿999元（須包含任一SKULLPANDA系列產品）即可憑券加價980元購買，每人限購一隻，吸引大批娃友到場排隊，開幕即搶購一空。

此外，也推出一系列的MEGA MOLLY限量熱賣商品，包含海綿寶寶迷必尖叫的最新聯名款「MEGA SPACE MOLLY 400% 派大星」，售價5,980元，限量54隻；「MEGA SPACE MOLLY 1000% 派大星」售價26,800元、限量6隻。此外，也有與Care Bears聯名的「MEGA SPACE MOLLY 400%+100% Care Bears易怒熊」售價6,980元、限量96隻；「MEGA SPACE MOLLY 1000% Care Bears 愛心熊」售價26,800元、限量3隻。還有去年來台造成粉絲搶購，藝術家上野陽介設計款「上野陽介甜甜虎手辦」售價980元、限量48隻，售完將不再補貨。

POP MART台中新光店推出多重滿額贈禮活動，為消費者帶來驚喜與滿足。即日起至7/4期間，凡於門市消費滿3盒盲盒，即可獲得「SKULLPANDA溫度系列杯墊（單入）」一個；消費滿5盒盲盒可獲得「SKULLPANDA溫度系列杯墊（盒裝）」一個；消費滿2,999元再獲「魔力卡卡MOLLY自動傘」一支。可愛贈品數量皆有限，每日送完為止。

國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特，全台第二間據點進駐新光三越台中中港店。圖／POP MART提供
國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特，全台第二間據點進駐新光三越台中中港店。圖／POP MART提供
POP MART台中新光店，相較台北首店空間面積更大。圖／POP MART提供
POP MART台中新光店，相較台北首店空間面積更大。圖／POP MART提供
POP MART台中新光店開幕，吸引大批粉絲到場排隊。圖／POP MART提供
POP MART台中新光店開幕，吸引大批粉絲到場排隊。圖／POP MART提供

新光三越 品牌 台中市

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