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愛文、荔枝無限吃！身份證有「027」再升級大蛤吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣限時提供「愛文芒果」、「黑葉荔枝」吃到飽。圖／馬辣提供
馬辣限時提供「愛文芒果」、「黑葉荔枝」吃到飽。圖／馬辣提供

繼之前提供大湖草莓、土芒果、玉荷包吃到飽之後，連鎖火鍋「馬辣」即日起再推出「愛文芒果」、「黑葉荔枝」，同樣可以讓用餐顧客無限享用。另外身份證有「0、2、7」任兩碼，還可升級「XXL東石大蛤」吃到飽。

主打多種鍋物吃到飽的「馬辣」，店內設有自助取用的水果吧。隨著夏天產季到來，即日起新增「愛文芒果」與「黑葉荔枝」。本次的愛文芒果由枋寮、玉里產地直送，經去芯、切塊處理，方便民眾剝開食用；黑葉荔枝則產自台中霧峰，果肉香甜多汁並富含香氣，預計限時提供3～4週，於全台8間門市供應。

7月1日至7月31日期間，含2成人以上同行，且提前1日以上預約並參與方案，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「0.2.7」任二碼（可重複）或出示學生證，全桌可享「XXL東石大蛤」吃到飽。當月壽星只要提前訂位，持證則可享「九孔鮑魚」吃到飽。（優惠方案擇一使用）

產自台中霧峰的黑葉荔枝。圖／馬辣提供
產自台中霧峰的黑葉荔枝。圖／馬辣提供
愛文芒果經切塊處理，方便民眾享用。圖／馬辣提供
愛文芒果經切塊處理，方便民眾享用。圖／馬辣提供

吃到飽 芒果 荔枝 火鍋

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