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搭捷運就能到！雙北首座精釀啤酒觀光酒廠 7月3日起開放

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
一樓設有酒吧展售區，提供多款限定汲飲生啤酒。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一樓設有酒吧展售區，提供多款限定汲飲生啤酒。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

佔地近 1000 坪、位於新北市三重區的啤酒頭釀造觀光酒廠，是雙北首座精釀啤酒觀光酒廠，預定7月3日起進入試營運，即日起開放民眾、團體和企業預約導覽，讓更多民眾有機會一窺啤酒頭的奧秘，親身體驗精釀啤酒的豐富樣貌。

一樓設有酒吧展售區，提供多款限定汲飲生啤酒，直接由酒廠送達，從清爽的淡色艾爾到濃郁的黑啤，從微酸的果味到芳香四溢的桶陳酒款，可以盡情品味最豐富多樣的啤酒頭啤酒。在酒吧區，除了汲飲生啤酒，也擁有最齊全的啤酒頭釀造和啤酒肚釀製的產品，提供民眾購買。

二樓設有文化展區，可以探索啤酒的起源、發展和演變，以及啤酒之於不同時代的角色和使用方式。展區展示了啤酒頭在國際上獲得的成就，包括奧運等級、業界最高強度 - 美國 WBC（World Beer Cup）、堅守傳統風格 - 歐洲之星（European Beer Star）、極度挑剔之英國 WBA（World Best Award）啤酒頭三度榮獲全球最佳 World Best 獎項，得獎數量與力度皆是臺灣第一。

「啤酒頭釀造」於 2015 年創立，「我們釀造的不僅是啤酒，更是對這片土地的關懷與熱情。」自成立以來，以「24 節氣啤酒」最為人所知，該系列在海內外屢獲殊榮，已累積近百項獎牌，足跡遍及美國、英國、德國、日本、澳洲與新加坡等地。

【啤酒頭釀造觀光酒廠（啤酒頭釀造酒廠店）】

．地址：新北市三重區中興北街 50 號

．交通資訊：捷運中和新蘆線（迴龍方向），先嗇宮站 1 號出口步行約 8 分鐘。

．營業時間：週一至週四 13:00～20:00 / 週五 13:00～21:00

．導覽參觀預約（採全預約制）：線上預約表單：https://lihi3.cc/7FPW5

．預約專線：02-8511-0085 ｜ 官方 LINE：@beer50

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒頭釀造選用頂級德國 GEA 釀造設備與。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
啤酒頭釀造選用頂級德國 GEA 釀造設備與。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
二樓設有文化展區，可以探索啤酒的起源、發展和演變。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
二樓設有文化展區，可以探索啤酒的起源、發展和演變。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
啤酒頭釀造觀光酒廠位於新北市三重區，搭捷運就能到。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
啤酒頭釀造觀光酒廠位於新北市三重區，搭捷運就能到。圖／啤酒頭釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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