限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」第2支5元　「特大杯拿鐵、仙女珍珠紅茶」同品項買1送1

炎炎夏日，透心涼的飲品、冰品不能少，全家便利商店即日起新推出私品茶「鮮露青茶」及「鮮露醇奶茶」兩款新品；6月30日至7月2日限時3天還有Fami!ce霜淇淋第2支5元的優惠活動，假日不可錯過的「康康五」本週包含Let’s Café特大杯拿鐵、私品茶仙女珍珠紅茶等5樣商品皆享同品項買1送1優惠。備受喜愛的uno pasta冷義大利麵也回歸，除了好評不斷的「蕃茄鮪魚冷義大利麵」及「羅勒海鮮冷義大利麵」，更推出新口味「明太子鮭魚冷義大利麵」，7月11日前使用全盈+PAY即可現折15元，絕對是夏日開胃必吃商品。

全家便利商店私品茶最新推出「鮮露青茶」、「鮮露醇奶茶」兩款茶飲，使用台灣優質茶菁，以輕焙火、輕發酵製成，保留青茶特有的濃醇底蘊，入口清香淡雅，還帶有獨特的花香氣息。即日起至7月11日「鮮露青茶」嘗鮮價35元（大杯，冰熱不限，原價40元）、「鮮露醇奶茶」嘗鮮價45元（大杯，冰熱不限，原價55元），同時更與人氣插畫角色「馬來貘」（LAIMO）推出限量聯名杯身，可愛生動的「GOOD TO GO」插畫讓你每天都有好心情。

每到假日就要來支全家便利商店Fami!ce霜淇淋，6月30日至7月2日限時3天，只要是全家便利商店會員就可享Fami!ce霜淇淋第2支5元優惠，首推沁涼酸甜、有著夢幻顏色的「嗨嗨蘇打霜淇淋」。另有本週「康康五」優惠，6月30日至7月2日包含Let’s Café特大杯拿鐵（冰熱不限）、私品茶「仙女珍珠紅茶」（冰熱不限）、FMC桂花金烏龍、可口可樂纖維+、杜老爺草莓蘋果優格雪糕都可享同品項買1送1優惠。

全家便利商店即日起至9月5日推出「全家納涼趣」會員App集章趣雙重活動，更與知名插畫角色「馬來貘」（LAIMO）合作推出飲料加價購活動。即日起至9月5日購買指定飲品、冰品、杯裝飲品，消費1元即可得1積分，集滿1,000積分就可兌換全家便利商店100元購物金（限200元折抵），如同時使用全盈+PAY支付，就可同步累積「全盈+PAY」集章趣積分，同樣集滿1,000積分可再兌換全家便利商店100元購物金（限200元折抵），最高可得200元購物金。

即日起至9月5日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料，即可以69元加購獨家馬來貘托特包一個，共有黑、白兩款，使用帆布材質製作，小巧又耐用。另從7月12日起，可再以49元加購馬來貘造型環保冰塊6入組，每組共有3款造型3種顏色，繽紛又可愛，作為桌上的小擺飾也超級療癒。