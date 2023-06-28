「滅火器啤酒」來了！金色三麥攜手滅火器樂團  讓青草茶入啤酒

迎接暑假啤酒旺季，SUNMAI金色三麥攜手金曲樂團「滅火器」，打造今夏最接地氣的消暑酒款「滅火器啤酒」。以生津止渴的古早味「青草茶」為靈感，成功釀出比啤酒更清涼、比青草茶更退火的絕佳消暑風味。SUNMAI金色三麥「滅火器啤酒」即日起於全台7-11便利商店、金色三麥啤酒餐廳開賣，每瓶售價125元，限量供應，售完為止。

平時便對啤酒愛不釋手的滅火器樂團，從酒標設計到釀酒過程親力親為，主唱大正、吉他手宇辰、貝斯手皮皮、鼓手柯光四人還親自到 SUNMAI 金色三麥酒廠擔任一日釀酒師，實際參與啤酒製造過程。

SUNMAI金色三麥攜手金曲樂團「滅火器」，推出同名酒款「滅火器啤酒」，開展最熱血的跨界合作。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「滅火器啤酒」將古早味青草茶加入啤酒釀造工序中，薄荷般的香氣讓啤酒喝起來更加沁涼，尾韻保留仙草的圓潤飽滿，在啤酒中展現出青草茶的立體風味。滅火器樂團也表示：「SUNMAI 金色三麥真的很懂這塊土地，無論是茶還是蜂蜜，或是最近的柑橘啤酒，總能找到最合拍的台式啤酒風味！」

「滅火器啤酒」完美保留青草茶生津止渴風味，搭配尾韻圓潤回甘的仙草香氣，用最接地氣的清爽台味，迅速撲滅暑氣。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康