王品找大胃王！6人吃光「7KG冰品」享「全桌免單」

你是大胃王嗎？王品旗下的「享鴨」、「丰禾」及「莆田」自7月1日起推出多款夏季冰品，可享7折起的用餐加購優惠，另外週末並舉辦「巨無霸冰品挑戰賽」，只要在15分鐘內吃完「7公斤巨無霸冰品」，就可享「全桌免單」的優惠。

主打創意烤鴨的「享鴨」，今夏以西瓜、哈密瓜等時令水果，推出「沁涼水果冰」，入口清爽，單點380元，套餐加購價299元。南洋風味的「莆田」以雪花冰為基底，搭配芒果冰淇淋、蜜紅豆、蒟蒻、荔枝等配料，推出「南洋雪花冰菓」，單點360元，套餐加購價259元。「丰禾台式小館」則是以台灣味出發，將剉冰搭上麵茶粉、芋頭、紅豆與手打奶蓋，打造出「麵茶雲朵冰」，單點280元，套餐加購價199元。均限於7月1日至8月31日期間供應。