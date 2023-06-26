快訊

T1聯盟／聯盟第一次！台新確定加入 取代台啤英熊參賽

恭喜！41歲許維恩生了 巨蟹座女兒五官像爸爸

不是銀行家 華爾街如今誰最賺？「這職業」20年後躍升頂級薪資

藏壽司「18款柯南扭蛋」登場！限量吊飾還能直接帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
柯南、灰原哀、安室透等共5款的「柯南裝飾吊飾」。圖／藏壽司提供
柯南、灰原哀、安室透等共5款的「柯南裝飾吊飾」。圖／藏壽司提供

隨著最新柯南系列電影「黑鐵的魚影」即將在台上映，「藏壽司」自6月30日起，推出18款「柯南扭蛋」，包括有柯南裝飾吊飾、柯南紙膠帶還有柯南徽章，活動期間消費滿額，還可獲得柯南裝飾吊飾。

本次藏壽司與柯南聯名推出的18款扭蛋中，包括有柯南、灰原哀、安室透等共5款的「柯南裝飾吊飾」，適合掛在雨傘、寶特瓶等物件上。另外還有9款的「柯南徽章」，包含有柯南、毛利蘭等角色。至於4款「柯南紙膠帶」則是有美式漫畫風格，或是集結各方陣營角色等不同款式，同樣適合粉絲蒐集，限期於6月30日至7月26日期間登場。

除了扭蛋之外，7月4日起，凡於藏壽司店內消費滿1,000元，並且參與社群活動，就能免費獲得限定款「柯南裝飾吊飾」，共有4款不同造型，限量11,000個，送完為止。

近期藏壽司也推出「黑胡椒燒霜鮭魚」與「炙烤燒肉醬豬五花」等兩款品項，每盤40元。針對7家指定分店（中山南西店、桃園大興西店、台中惠文路店、嘉義博愛路店、台南開元路店、高雄岡山店、高雄時代大道店），還推出「熟成鮪魚大脂」，每盤80元。另外「草莓千層蛋糕」、「戀戀吉那草莓聖代」也同步限時供應中。

消費滿額，就能獲得限定款柯南吊飾。圖／藏壽司提供
消費滿額，就能獲得限定款柯南吊飾。圖／藏壽司提供
藏壽司將於6月30日起，推出18款柯南扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司將於6月30日起，推出18款柯南扭蛋。圖／藏壽司提供
4款「柯南紙膠帶」，各具不同特色。圖／藏壽司提供
4款「柯南紙膠帶」，各具不同特色。圖／藏壽司提供
9款的「柯南徽章」，包含有柯南、毛利蘭等角色。圖／藏壽司提供
9款的「柯南徽章」，包含有柯南、毛利蘭等角色。圖／藏壽司提供

柯南 壽司 草莓

延伸閱讀

女扮柯南！半小時查出3隻寵物龜被鄰居偷走 報警逮老翁

全台首場柯南粉絲見面會 就在奇美食品幸福工廠！

北一女「最棒畢典致詞」逼哭媽媽們 校友捐款只求與已逝同窗留名永存

視訊自慰遭側錄威脅上床 女勇敢自扮柯南蒐證逮人

相關新聞

《變形金剛》到《閃電俠》：營造復古風成IP重啟利器？

近期重要的IP重啟電影，既有討論度也讓粉絲重拾信心的作品莫過於《變形金剛：萬獸崛起》跟《閃電俠》。「變形金剛」系列在評價上可說是每況愈下，直到《變形金剛5》徹底讓所有人喪失信心，後來外傳《大黃蜂》也只能說四平八穩，但也埋下重啟的鋪陳。令人意外的是，《變形金剛》和《閃電俠》的重啟，竟都和去年最成功的院線電影之一《捍衛戰士2：獨行俠》不約而同地充滿了80和90年的復古風格。

不可能潛水衝浪也這麼帥吧！DIOR聯名Notox和Vissla

Dior男裝創意總監Kim Jones連續第二年與Parley for the Oceans環保組織合作，推出海灘膠囊系...

《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《進擊的巨人》兩大男神聲優漫博登場

動畫代理商木棉花於今年暑假漫畫博覽會，召集人氣熱作《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《進擊的巨人》男神聲優來台，邀請到...

藏壽司「18款柯南扭蛋」登場！限量吊飾還能直接帶回家

隨著最新柯南系列電影「黑鐵的魚影」即將在台上映，「藏壽司」自6月30日起，推出18款「柯南扭蛋」，包括有柯南裝飾吊飾、柯...

「波希米亞狂想曲」傳奇歌王私人珍藏遺物 今起香港展

奧斯卡最佳電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）刻畫英國搖滾樂團「皇后合唱團」（Queen）主唱佛...

這是真的！藤原浩閃電Logo加持史上第一顆潮流款哈密瓜 網：是會比較甜嗎？

對潮流與時尚界都有影響力的藤原浩，繼去年透過個人品牌Fragment Design與任天堂寶可夢合作，推出「暗黑系皮卡丘」的旅宿企劃，獲得空前的迴響後。藤原浩再度跨界，與日本滋賀縣農夫所組成的「Shiki Farmers Club」聯手，推出史上第一款潮流風格哈密瓜，而引起熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦