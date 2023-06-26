藏壽司「18款柯南扭蛋」登場！限量吊飾還能直接帶回家

隨著最新柯南系列電影「黑鐵的魚影」即將在台上映，「藏壽司」自6月30日起，推出18款「柯南扭蛋」，包括有柯南裝飾吊飾、柯南紙膠帶還有柯南徽章，活動期間消費滿額，還可獲得柯南裝飾吊飾。

本次藏壽司與柯南聯名推出的18款扭蛋中，包括有柯南、灰原哀、安室透等共5款的「柯南裝飾吊飾」，適合掛在雨傘、寶特瓶等物件上。另外還有9款的「柯南徽章」，包含有柯南、毛利蘭等角色。至於4款「柯南紙膠帶」則是有美式漫畫風格，或是集結各方陣營角色等不同款式，同樣適合粉絲蒐集，限期於6月30日至7月26日期間登場。

除了扭蛋之外，7月4日起，凡於藏壽司店內消費滿1,000元，並且參與社群活動，就能免費獲得限定款「柯南裝飾吊飾」，共有4款不同造型，限量11,000個，送完為止。