去角質同時保濕！香奈兒推出深海精萃去角質淨化慕斯

夏季保養中，肌膚清潔與保濕最為重要，而肌膚要徹底清潔，定期去角質，能讓肌膚維持健康模樣，但想要去角質還能同時保養與保濕，香奈兒推出全新深海精萃去角質淨化慕斯，能夠溫和去除角質，讓肌膚柔滑，提升光澤，並能同時保濕。

香奈兒在2018年推出香奈兒深海精萃潔顏系列後，今年度推出全新商品深海精萃去角質淨化慕斯，由日本國際研究中心的配方研究專業，將水精華轉為泡沫，去角質同時保濕，在每天卸妝清潔後使用，溫和去除老廢角質，並為肌膚補水，讓肌膚散發出光芒。

深海精萃去角質淨化慕斯中含有山茶花水精華，讓肌膚找回清新能量，以及天然萃取果酸，幫助清潔深層毛孔，而山茶花酵母萃取可以強化肌膚屏障，甘油及丙二醇則能鎖住水分並深入肌底，有效為肌膚補水。