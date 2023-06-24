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去角質同時保濕！香奈兒推出深海精萃去角質淨化慕斯

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯，去角質同時保濕。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯，去角質同時保濕。圖／香奈兒提供

夏季保養中，肌膚清潔與保濕最為重要，而肌膚要徹底清潔，定期去角質，能讓肌膚維持健康模樣，但想要去角質還能同時保養與保濕，香奈兒推出全新深海精萃去角質淨化慕斯，能夠溫和去除角質，讓肌膚柔滑，提升光澤，並能同時保濕。

香奈兒在2018年推出香奈兒深海精萃潔顏系列後，今年度推出全新商品深海精萃去角質淨化慕斯，由日本國際研究中心的配方研究專業，將水精華轉為泡沫，去角質同時保濕，在每天卸妝清潔後使用，溫和去除老廢角質，並為肌膚補水，讓肌膚散發出光芒。

深海精萃去角質淨化慕斯中含有山茶花水精華，讓肌膚找回清新能量，以及天然萃取果酸，幫助清潔深層毛孔，而山茶花酵母萃取可以強化肌膚屏障，甘油及丙二醇則能鎖住水分並深入肌底，有效為肌膚補水。

在卸妝之後的乾燥肌膚與手部使用，泡沫質地可以直接塗抹，不用使用化妝棉或毛巾，泡沫質地接觸到臉部，能化為絲滑水狀質地，使用方便好清理，讓肌膚重新煥發光芒。

香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯，去角質同時保濕。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯，去角質同時保濕。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯／150ml／1,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯／150ml／1,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯／150ml／1,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃去角質淨化慕斯／150ml／1,900元。圖／香奈兒提供

香奈兒 日本

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