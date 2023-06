日常的質變 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秀實驗玩興

ISSEY MIYAKE旗下的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE甫於昨日在巴黎「藝術裝飾博物館」(Musée des Arts Décoratifs)舉辦了2024春夏服裝秀。品牌將主題定調於「普遍、獨創、如今往後」(Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter),並透過經典的皺摺,將簡約以色彩、結構的質變,創作出日常、不顯浮誇的實驗玩趣。

刻意放寬、在短褲外緣隨著走動時自然搖擺的裁片,扁平斜背於長衫與外套間的包款,又或是翻起時猶如豬籠草的連帽設計,都讓簡單的色彩疊加上皺摺後為呈現最具辨視度的視覺張力;大面積、直觀的色彩不僅有品牌經典皺摺營造出變化,不規則、重複疊加的多色彩幾何圖形則悄悄在本季成為抽象畫般的妝點;短褲、短褲裙一向是夏日常備經典單品,但本季HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE則嘗試搭配上圓領的無袖上衣,又或是立領、繭形寬鬆輪廓的長大衣,呈現輕快或具存在感的反差量體。

採用水平壓摺的全新Horizon系列來自品牌多年的實驗,讓服裝在穿著中垂直彈跳,帶來寬鬆的印象;以飛機與鳥禽翅膀為靈感的Wing Coat,其特色為布料自袖口延伸至背部的線條猶如羽翼般的連貫,行走時將略為膨脹的動態視覺、但兼具舒適的輕盈感受。