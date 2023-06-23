日常的質變 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秀實驗玩興

ISSEY MIYAKE旗下的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE甫於昨日在巴黎「藝術裝飾博物館」（Musée des Arts Décoratifs）舉辦了2024春夏服裝秀。品牌將主題定調於「普遍、獨創、如今往後」（Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter），並透過經典的皺摺，將簡約以色彩、結構的質變，創作出日常、不顯浮誇的實驗玩趣。

刻意放寬、在短褲外緣隨著走動時自然搖擺的裁片，扁平斜背於長衫與外套間的包款，又或是翻起時猶如豬籠草的連帽設計，都讓簡單的色彩疊加上皺摺後為呈現最具辨視度的視覺張力；大面積、直觀的色彩不僅有品牌經典皺摺營造出變化，不規則、重複疊加的多色彩幾何圖形則悄悄在本季成為抽象畫般的妝點；短褲、短褲裙一向是夏日常備經典單品，但本季HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE則嘗試搭配上圓領的無袖上衣，又或是立領、繭形寬鬆輪廓的長大衣，呈現輕快或具存在感的反差量體。

採用水平壓摺的全新Horizon系列來自品牌多年的實驗，讓服裝在穿著中垂直彈跳，帶來寬鬆的印象；以飛機與鳥禽翅膀為靈感的Wing Coat，其特色為布料自袖口延伸至背部的線條猶如羽翼般的連貫，行走時將略為膨脹的動態視覺、但兼具舒適的輕盈感受。