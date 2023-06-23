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日常的質變 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秀實驗玩興

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「藝術裝飾博物館」（Musée des Arts Décoratifs）空中懸吊著未經壓摺的布料，回應品牌設計師三宅一生於1988年的形而上創作原點。圖／ISSEY MIYAKE提供
「藝術裝飾博物館」（Musée des Arts Décoratifs）空中懸吊著未經壓摺的布料，回應品牌設計師三宅一生於1988年的形而上創作原點。圖／ISSEY MIYAKE提供

ISSEY MIYAKE旗下的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE甫於昨日在巴黎「藝術裝飾博物館」（Musée des Arts Décoratifs）舉辦了2024春夏服裝秀。品牌將主題定調於「普遍、獨創、如今往後」（Everyday, One of a Kind, Now and Hereafter），並透過經典的皺摺，將簡約以色彩、結構的質變，創作出日常、不顯浮誇的實驗玩趣。

刻意放寬、在短褲外緣隨著走動時自然搖擺的裁片，扁平斜背於長衫與外套間的包款，又或是翻起時猶如籠草的連帽設計，都讓簡單的色彩疊加上皺摺後為呈現最具辨視度的視覺張力；大面積、直觀的色彩不僅有品牌經典皺摺營造出變化，不規則、重複疊加的多色彩幾何圖形則悄悄在本季成為抽象畫般的妝點；短褲、短褲裙一向是夏日常備經典單品，但本季HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE則嘗試搭配上圓領的無袖上衣，又或是立領、繭形寬鬆輪廓的長大衣，呈現輕快或具存在感的反差量體。

採用水平壓摺的全新Horizon系列來自品牌多年的實驗，讓服裝在穿著中垂直彈跳，帶來寬鬆的印象；以飛機與鳥禽翅膀為靈感的Wing Coat，其特色為布料自袖口延伸至背部的線條猶如羽翼般的連貫，行走時將略為膨脹的動態視覺、但兼具舒適的輕盈感受。

Edge Ensemble & Edge Coat Light則採用回收聚酯纖維編織成的光澤面料，無論新款風衣或連帽外套都帶來輕快印象，時髦走春；最後Like Loafers樂福鞋雖然在模特兒身上常搭配短褲，但也能在日常中迎合正式西裝，以彈性材料製作、穿脫方便，並有三種顏色可供選擇，造型可能豐富多變，一如本季的主題定調：普遍、獨創、如今往後。

不規則、重複疊加的多色彩幾何圖形具現在Picturesque系列中，其原始靈感則來自於山、風、大地等自然景致。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
不規則、重複疊加的多色彩幾何圖形具現在Picturesque系列中，其原始靈感則來自於山、風、大地等自然景致。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE透過經典的皺摺，將日常與時尚結合，創作出具變化但不顯浮誇的實驗玩趣。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE透過經典的皺摺，將日常與時尚結合，創作出具變化但不顯浮誇的實驗玩趣。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
重疊式設計的Pl Ramie Shirt是具有類似披肩的襯衫，共帶來三種不同長度與前後設計的變化性。圖／ISSEY MIYAKE提供
重疊式設計的Pl Ramie Shirt是具有類似披肩的襯衫，共帶來三種不同長度與前後設計的變化性。圖／ISSEY MIYAKE提供
透明色彩重疊與大膽原始的筆觸，讓Picturesque系列風格強烈鮮明。圖／ISSEY MIYAKE提供
透明色彩重疊與大膽原始的筆觸，讓Picturesque系列風格強烈鮮明。圖／ISSEY MIYAKE提供
簡單的色彩疊在加以品牌經典的皺摺後，為衣服帶來高辨視度的視覺張力。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
簡單的色彩疊在加以品牌經典的皺摺後，為衣服帶來高辨視度的視覺張力。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）

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