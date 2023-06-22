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整隻腳跨出碗外！雲林「酷斯拉鱷魚拉麵」畫面超震撼 網友直呼：太恐怖

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青蛙整隻啃、酷斯拉鱷魚拉麵爬上桌！網友呼「太恐怖」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
業者主打「酷斯拉鱷魚拉麵」，畫面超震撼。圖／摘自斗六人社交圈臉書
業者主打「酷斯拉鱷魚拉麵」，畫面超震撼。圖／摘自斗六人社交圈臉書

繼日前引爆話題的「大王具足蟲拉麵」之後，不少店家跟風推出各式的驚奇拉麵，雲林斗六一家麵店就在「斗六人社交圈」推出「鱷魚腳拉麵」，整隻鱷魚腳從碗內跨出碗外，畫面超震撼，不少網友看了直呼恐怖。

這碗來自女巫湯麵的「酷斯拉鱷魚拉麵」，每碗要價1,500元，主要材料就是鱷魚腳、加上女巫湯底，採客製化，店家也知道民眾多半抱著好奇或打卡心理前往，因此也註明「純拍照、獵奇浪費的酌收100元工本費」。

斗六的這家女巫湯麵本來就有些知名度，主打利用40多種天然香料及新鮮食材熬煮，再將愛的意念注入湯裡，混合所有元素和能量，「最終熬成屬於你的各種愛的表象。」業者在臉書社團「斗六人社交圈」po出的「酷斯拉鱷魚拉麵」，號稱「使用鱷魚前腳」，也掀起討論熱潮，「這樣太恐怖了吧，誰敢吃」、「可以不要玩食物嗎」、「阿娘喂看到就吃不下了」、「太扯了，什麼都賣」，「又要上新聞了」。

不過，此文也引出圓拉麵老闆娘的回覆，「很開心你有這樣的創意，不過文案部分要麻煩你自己發想！因為有很多客人以為我們是一樣的店家，私訊要訂此款拉麵！再麻煩你文案的部分修正一下！」這家賣的青蛙拉麵也具話題，強調「青蛙不切不去皮，不客製化餐點，歡迎整隻拿來啃」，光想像就有很有畫面。

青蛙拉麵也很驚奇。圖／摘自斗六人社交圈臉書
青蛙拉麵也很驚奇。圖／摘自斗六人社交圈臉書

拉麵 鱷魚

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