端午節吃顆粽相當2碗飯 營養師教做花椰米粽熱量減40%

明天就是端午節，大啖粽子之餘又擔心熱量高。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠指出，平均一顆肉粽的熱量高達500至600大卡，熱量相當於2碗白飯。營養師陳芷嫺也教大家包出美味低卡的花椰粽，以花椰菜米取代糯米，每顆花椰粽約為350大卡，比一般肉粽少了30至40%的熱量。

陳芷嫺說，利用時下流行的花椰菜米取代糯米，減少澱粉的含量而降低熱量攝取，同時又保有粽子的口感及美味。花椰菜對人體的好處多，富含膳食纖維、維生素A、C、E，還有多種植化素，具抗氧化作用。

陳芷嫺表示，重點是熱量相較於白米飯低很多，每100公克的白米飯熱量約有170大卡，但每100公克的花椰菜米僅25大卡，吃得飽、熱量低，這也是為什麼花椰菜米成為近期最夯的減脂減醣新星。

至於低卡花椰粽的做法，陳芷嫺說明，食材首先準備白花椰菜400g，熱量約350大卡，可直接買市面上現成的花椰菜米，省時便利。洋車前子殼粉15g，梅花豬肉100g，香菇6朵，蝦米15g，鹹蛋黃3顆，油蔥酥10g，醬油、胡椒、鹽、油適量。

陳芷嫺說，首先白花椰菜洗淨擦乾，用調理機打成碎米狀備用，或使用現成花椰菜米。再將粽葉、粽繩及香菇洗淨後分別泡水，香菇水留著備用；梅花豬肉加入醬油、胡椒、鹽醃製，醃製半小時後下油鍋煎至金黃色。