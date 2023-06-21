汐止遠雄廣場端午好康總動員 消費滿額抽住宿券

新北市汐止遠雄廣場在明天起的4天端午連假，推出「端午放粽購」促銷方案，指定櫃位單日單筆消費滿2000元，即可獲得350點會員點數。多家明天開幕的餐飲品牌也有優惠，如「Oh my！原燒」7月5日前內用套餐全面85折。

遠雄廣場表示，迎接即將到來的端午節，籌辦一系列優惠活動，希望能讓消費者的假期更加精彩。「端午放粽購」從22日到25日，在遠雄廣場指定櫃位單日單筆消費滿2000元，即可獲得350點的會員點數，可折抵100元現金，也可兌換商品，讓購物更划算。

「Oh my！原燒」明天開幕，7月5日前內用套餐全面85折優惠，6月27日前消費滿百送王子麵。原燒主打「50cm美國prime鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」、「日本A5和牛」套餐，並用百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」。「VEGE CREEK 蔬河」6月27日前消費滿百送王子麵，蔬菜等食材透過藥膳湯頭滷製、擺盤，搶攻素食市場。

遠雄廣場說，許多民眾會利用4天連假出遊，即日起到6月30全館單筆消費滿2000元，就可參加「山系海系大對決」抽獎活動。消費者可在花蓮遠雄悅來大飯店「悅來寰宇探索客房住宿券」，花蓮遠雄海洋公園「賞星擁海宿營車住宿券」中做出選擇，最後從票數較高的票選箱中抽出1名幸運得主。

遠雄廣場24日舉辦「公益樂遊趣 野餐佈置比賽」，邀請露營好手展現創意和想像力，打造有趣、吸睛的野餐布置，總獎金為7000元。活動地點設在1樓戶外廣場，當天還會有數十台美食胖卡餐車聚集，提供各式風味美食選擇，歡迎民眾大家前往品嘗。

4天連假還有宅吉band（則則／阿三）、老兵&太后等街頭藝人到遠雄廣場表演，另外安排「農情巧藝巧克力饗宴」可可小農市集，即日起到7月9日快閃登場。市集展示屏東小農與可可相關的巧克力產品、可可脂保養品、義式冰淇淋等。